Γκαλιμπάφ: Χαιρετίζει την κατάληψη της Μόχα από τους Χούθι – «Ο λαός της Υεμένης θα θριαμβεύσει»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, εξέφρασε τη στήριξή του στους Χούθι της Υεμένης μετά την κατάληψη της στρατηγικής πόλης Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτή η εξέλιξη ενισχύει τον έλεγχο των Χούθι γύρω από το στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και αναμένεται να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Γκαλιμπάφ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, εξέφρασε τη στήριξή του στους Χούθι της Υεμένης μετά την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας πόλης Μόχα.
  • Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι «Ο γενναίος λαός της Υεμένης θα θριαμβεύσει σίγουρα», καθώς η εξέλιξη ενισχύει τον έλεγχο των Χούθι γύρω από το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.
  • Η κατάληψη της Μόχα και η δημόσια τοποθέτηση της ιρανικής ηγεσίας αναμένεται να εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

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Τη στήριξή του στους Χούθι της Υεμένης εξέφρασε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, μετά την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας πόλης Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Ο γενναίος λαός της Υεμένης θα θριαμβεύσει σίγουρα», έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η εξέλιξη ενισχύει τον έλεγχο των Χούθι στην περιοχή γύρω από το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους για το παγκόσμιο εμπόριο.

Η κατάληψη της Μόχα και η δημόσια τοποθέτηση της ιρανικής ηγεσίας αναμένεται να εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και την ευρύτερη περιοχή.

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