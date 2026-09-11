Γκαλιμπάφ: Χαιρετίζει την κατάληψη της Μόχα από τους Χούθι – «Ο λαός της Υεμένης θα θριαμβεύσει»

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Τη στήριξή του στους Χούθι της Υεμένης εξέφρασε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, μετά την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας πόλης Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Ο γενναίος λαός της Υεμένης θα θριαμβεύσει σίγουρα», έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Iranian Parliament Speaker Ghalibaf: The brave Yemeni people will certainly triumph, by the permission of God Almighty. pic.twitter.com/LvvgXymtQc — Tabz (@TabzLIVE) September 10, 2026

Η εξέλιξη ενισχύει τον έλεγχο των Χούθι στην περιοχή γύρω από το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους για το παγκόσμιο εμπόριο.

Η κατάληψη της Μόχα και η δημόσια τοποθέτηση της ιρανικής ηγεσίας αναμένεται να εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και την ευρύτερη περιοχή.