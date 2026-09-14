Βασιλιάς Κάρολος: Μαζεύει τους «τιτάνες» του AI σε συνάντηση εν μέσω εφιαλτικών προειδοποιήσεων για την ανθρωπότητα

Συνάντηση με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) θα έχει αυτή την εβδομάδα ο βασιλιάς Κάρολος.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί η ανάγκη θέσπισης ενός κοινού πλαισίου αρχών για την καθοδήγηση της τεχνολογίας, εν μέσω των αυξανόμενων προειδοποιήσεων για τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την ανθρωπότητα.

Με τα μεγαλύτερα ονόματα στην TN να ζητούν μια επιβράδυνση στην ανάπτυξή της, ο Κάρολος θα φιλοξενήσει διευθυντικά στελέχη από τις Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic και τον Βρετανό υπουργό αρμόδιο για την τεχνητή νοημοσύνη, για να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία αυτή ώστε να ωφεληθεί η κοινωνία και να διατηρηθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Οι προειδοποιήσεις

Η δημόσια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τις προειδοποιήσεις δύο ερευνητών της Anthropic ότι η ταχύτατα εξελισσόμενη τεχνολογία θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους στο όχι τόσο μακρινό μέλλον.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, δήλωσε το Σάββατο ότι οι εταιρείες πρέπει να επιβραδύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα έκθεση πληροφοριών για απειλές με λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ορισμένοι λεγόμενοι «πράκτορες» ΤΝ χρησιμοποίησαν τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης Claude για δραστηριότητες που εκτείνονταν από ανάπτυξη όπλων και κυβερνοεπιχειρήσεις ως παρακολούθηση και απάτη.

Διεθνείς αντιδράσεις και ο ρόλος του Καρόλου

Ωστόσο, η διασφάλιση μιας ενιαίας στάσης θα είναι δύσκολη: ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε οποιαδήποτε συζήτηση για επιβράδυνση χθες, Κυριακή, ενώ η ταμπλόιντ της Κίνας, Global Times, σημείωσε ότι πρόκειται πραγματικά για «εγχειρίδιο Ψυχρού Πολέμου» με στόχο το Πεκίνο.

Ο Κάρολος, τόσο από το αξίωμα του βασιλιά όσο και προηγουμένως από αυτό του πρίγκιπα της Ουαλίας, έχει χρησιμοποιήσει τη θέση του για να συγκαλέσει συναντήσεις για συζητήσεις πάνω σε ένα φάσμα θεμάτων, κυρίως για το περιβάλλον.

Το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι κατά την συνάντηση αυτή θα συζητηθεί πώς το AI μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τρόπους που θα ωφελούν την κοινωνία και θα συμβάλλουν «στην άνθιση τόσο των ανθρώπων όσο και του πλανήτη».

Η στρατηγική της Βρετανίας

Η Βρετανία, κορυφαία στην Ευρώπη στη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης και σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), έχει ευνοήσει μια ήπια προσέγγιση στη ρύθμιση της ΤΝ, ευθυγραμμιζόμενη πιο στενά με τις ΗΠΑ απ’ότι με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ινστιτούτο Ασφάλειας της ΤΝ (AI Security Institute) της Βρετανίας, που ιδρύθηκε μετά τη Σύνοδο Κορυφής για την Ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης το 2023, λαμβάνει πρόσβαση προ ανάπτυξης στα μοντέλα ΤΝ βάσει εκούσιων συμφωνιών με τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, πράγμα που του επιτρέπει να αξιολογεί τις ικανότητες και τους κινδύνους τους και του παρέχει μια ματιά στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αιχμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ