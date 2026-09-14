Παύλος Μαρινάκης για επίδομα ανεργίας: «Εξέφρασα μια προσωπική θέση»

Διευκρινίσεις για τη δήλωση που έκανε πρόσφατα ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας για διάστημα άνω των 2 μηνών έδωσε σήμερα, κατά την ενημέρωση πολιτικών συντακτών ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ύστερα από τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση στον σχεδιασμό της πολιτικής. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσω και θα συνεχίζουμε να εκφράζουμε τις θέσεις μας, να εκφράζουμε τις απόψεις μας, να συμμετέχουμε στον διάλογο χωρίς να φοβόμαστε αυτούς που πετάνε λάσπη» τόνισε. «Εξέφρασα καθαρά μια προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση αλλά ούτε και βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμ . Άρα όλα τα κόμματα που ρωτάνε εάν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα ο ίδιος έδωσα αυτή την απάντηση, όταν εξέφραζα την θέση αυτή. Η απάντηση είναι όχι» συμπλήρωσε.

Η συνέντευξη

Και εξήγησε πως, τη συνέντευξη που παραχώρησε στις 11 Σεπτεμβρίου για το επίδομα ανεργίας σε δημοσιογράφο ήταν ελλιπής. «Η θέση αυτή προβλήθηκε μισή και μάλιστα το δεύτερο μισό που δεν προβλήθηκε ούτε στους τίτλους αλλά ούτε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει πολύ μεγάλη αξία .Τι είπα;

Πάντοτε ως προσωπική θέση. Το ξεκαθαρίζω ξανά. Μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το ποιο… το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας.

Λέω να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία. Η τελευταία φράση σκοπίμως έχει χρησιμοποιηθεί από την αντιπολίτευση και κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που παίζουν αυτόν τον ρόλο της αντιπολίτευσης έχει αποσιωπηθεί.

Και γιατί το είπα αυτό; Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο, δεν ξέρω σε ποιον κόσμο ζουν κάποιοι άλλοι από το πολιτικό σύστημα, όπου δεν υπάρχει μαγαζί, επιχείρηση, εστιατόριο, φούρνος, ζαχαροπλαστείο και μεγάλη βιομηχανία που να μην διαμαρτύρεται ότι, δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενο. Είναι η άλλη όψη της επιτυχίας της πολιτικής μας.

Πριν από 10 χρόνια δεν έβρισκε ο κόσμος δουλειά και τώρα δεν βρίσκουν εργαζόμενους οι επιχειρήσεις. Άρα εδώ είναι διαστρέβλωση: εγώ μίλησα για επιδότηση εργασίας, ποτέ δεν είπα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα (εννοεί 2 μήνες) να πετάμε κάποιον στον καιάδα.

Τρίτον, τη θέση αυτή την έχω εκφράσει ξανά στο παρελθόν, πάντοτε ως προσωπική θέση .Την ανάγκη δηλαδή να ανοίξει ξανά αυτή η συζήτηση.

Και σε προηγούμενες φορές και συγκεκριμένα στον κ. Προβατά σε vidcast πριν από 1 χρόνο είχα αναφερθεί και στις ειδικές κατηγορίες όπως είναι μια άνεργη μητέρα ή ένας άνεργος μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να έχουν ειδική μέριμνα προστασίας .Προφανώς τίποτα από όλα αυτά δεν παίζει πουθενά .

Και τέταρτο και πιο θλιβερό των 2 ημερών είναι η στάση κάποιων κομμάτων. Δεν μιλάω καν για τον ΣΥΡΙΖΑ το περιμέναμε, καθώς έχει δείξει δείγματα γραφής από τη σχέση με τον Μαδούρο και το πώς αντιλαμβάνεται τον δημοκρατικό διάλογο αλλά αναφέρομαι στην ΕΛΑΣ . Από το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενα να ακούσω σε όποιες διαφορές και εάν έχουμε ότι, δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό, ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις. Πρέπει να μπορούμε να μιλάμε σε αυτή την χώρα. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε διάλογο και θέλουμε πολιτικούς σε όλα τα κόμματα να μιλάνε εκπροσωπώντας τον εαυτό τους να μπορούν να ανοίγουν μια συζήτηση» επεσήμανε.