Σέρρες: Νέα ένταση στη δομή μεταναστών της Σιντικής – Πέταξαν πέτρες στους αστυνομικούς, επιχείρησαν να προκαλέσουν ζημιές

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Νέα ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (13/9) στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο, στη θέση «Κλειδί» του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 21:10, μία ομάδα περίπου 30 μεταναστών πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιές στην περίφραξη της δομής.

Χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών, προκειμένου η κατάσταση να εκτονωθεί εντός λίγων λεπτών, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ή διαφυγή κάποιου διαμένοντα.

Σκηνικά έντασης το τελευταίο διάστημα

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια σκηνικά έντασης έχουν καταγραφεί και το προηγούμενο διάστημα, με αποκορύφωμα τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στις 22 Αυγούστου, όταν προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις και την περίφραξη της δομής, ενώ συνελήφθησαν 25 μετανάστες και διέφυγαν περισσότεροι από 10 άτομα.

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη δομή διαμένουν στην πλειονότητά τους μετανάστες από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές.