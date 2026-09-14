Σέρρες: Νέα ένταση στη δομή μεταναστών της Σιντικής – Πέταξαν πέτρες στους αστυνομικούς, επιχείρησαν να προκαλέσουν ζημιές

Νέα ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (13/9) στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο στη θέση «Κλειδί» του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες, όταν ομάδα περίπου 30 μεταναστών πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιές. Η κατάσταση εκτονώθηκε άμεσα με την επέμβαση των αστυνομικών, χωρίς τραυματισμούς ή διαφυγές, ενώ παρόμοια επεισόδια έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, με τους διαμένοντες να προέρχονται κυρίως από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

μετανάστες
Φωτογραφία αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (13/9) στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο, στη θέση «Κλειδί» του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες.
  • Περίπου 30 μετανάστες πέταξαν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησαν να προκαλέσουν ζημιές στην περίφραξη της δομής, με την κατάσταση να εκτονώνεται μετά την επέμβαση της Αστυνομίας.
  • Παρόμοια σκηνικά έντασης έχουν καταγραφεί και το προηγούμενο διάστημα, με αποκορύφωμα τα επεισόδια του Αυγούστου, ενώ στη δομή διαμένουν κυρίως μετανάστες από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (13/9) στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο, στη θέση «Κλειδί» του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες.

Επεισόδια στη δομή Σιντικής: Ομάδα 40 ατόμων εκτόξευσε πέτρες εναντίον αστυνομικών και προσπάθησε να διαφύγει

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 21:10, μία ομάδα περίπου 30 μεταναστών πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιές στην περίφραξη της δομής.

Χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών, προκειμένου η κατάσταση να εκτονωθεί εντός λίγων λεπτών, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ή διαφυγή κάποιου διαμένοντα.

Σέρρες: Νέα επεισόδια στη δομή του Δήμου Σιντικής – Μετανάστες γκρέμισαν και τον τελευταίο φράχτη της Γ’ πτέρυγας

Σκηνικά έντασης το τελευταίο διάστημα

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια σκηνικά έντασης έχουν καταγραφεί και το προηγούμενο διάστημα, με αποκορύφωμα τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στις 22 Αυγούστου, όταν προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις και την περίφραξη της δομής, ενώ συνελήφθησαν 25 μετανάστες και διέφυγαν περισσότεροι από 10 άτομα.

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη δομή διαμένουν στην πλειονότητά τους μετανάστες από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ