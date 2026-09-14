Αποκαλύψεις από τον Μπιλ Κλίντον: «Η CIA ακύρωσε την εξόντωση του Μπιν Λάντεν πριν από την 11η Σεπτεμβρίου»

Στο άγνωστο παρασκήνιο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών (CIA) πριν από το χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους προχώρησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, περιγράφοντας παράλληλα τις ώρες αγωνίας για την κόρη του, Τσέλσι.

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στην εκπομπή «Cats Roundtable» του σταθμού WABC και στον δημοσιογράφο Τζον Κατσιματίδη, ο 80χρονος πρώην πρόεδρος των Δημοκρατικών αποκάλυψε ότι, η CIA ματαίωσε την τελευταία στιγμή μια επιχείρηση εξόντωσης του Οσάμα μπιν Λάντεν, υπό τον φόβο πολύνεκρων παράπλευρων απωλειών μεταξύ αμάχων.

Ο ίδιος εξήγησε το σκεπτικό της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών, ενώ περιέγραψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε «αμέσως» ότι ο αρχηγός της Αλ Κάιντα βρισκόταν πίσω από το φονικό χτύπημα στη Νέα Υόρκη.

«Είχα εξουσιοδοτήσει τη CIA να τον εξοντώσει»

«Είχα δώσει την εξουσιοδότηση στη CIA να προσπαθήσει να τον βγάλει από τη μέση», ανέφερε ο Κλίντον, προσθέτοντας πως είχε επισημάνει στην υπηρεσία ότι θα ήταν προτιμότερο να συλλάβουν τον Μπιν Λάντεν ζωντανό, αλλά η βασική προτεραιότητα ήταν να τον σταματήσουν.

«Φοβόμουν και ήμουν οργισμένος επειδή είχαμε προσπαθήσει να τον πιέσουμε και στο παρελθόν, αλλά η CIA ακύρωσε την τελευταία στιγμή ένα σχέδιο που θεωρώ ότι είχε πολλές πιθανότητες να πετύχει», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος.



«Φοβήθηκαν όμως ότι, αν αστοχούσαν, θα σκοτώνονταν πολλοί αθώοι πολίτες. Δεν ήθελαν να αναλάβουν αυτό το ρίσκο. Δεν αμφισβήτησα την κρίση τους, αλλά πιστεύω ότι, τελικά, [ο Μπιν Λάντεν] ήταν αποφασισμένος να κάνει αυτό που έκανε, διαθέτοντας άφθονο χρήμα και μεγάλες δυνατότητες», πρόσθεσε.

«Μακάρι να είχαμε κάνει ακόμη περισσότερα για να τον πιάσουμε. Πάντα πιστευα ότι αποτελούσε τη μεγαλύτερη απειλή μας… Ήθελα να τον εξοντώσω και έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να το πετύχω», υπογράμμισε.

Η στιγμή της επίθεσης και η αγωνία για την Τσέλσι

Ο Μπιλ Κλίντον θυμήθηκε επίσης πώς σιγουρεύτηκε ότι ο Μπιν Λάντεν βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, μόλις είδε στην τηλεόραση το δεύτερο αεροπλάνο να προσκρούει στους Δίδυμους Πύργους, καθώς γνώριζε ότι σχεδίαζε εδώ και καιρό ένα χτύπημα σε αμερικανικό έδαφος.

«Εκείνη την περίοδο βρισκόμουν στην Αυστραλία. Η Χίλαρι ήταν στην Ουάσινγκτον. Όμως η κόρη μας βρισκόταν στο κάτω Μανχάταν και ανησυχούσαμε πάρα πολύ για εκείνη. Ήταν ανάμεσα στους χιλιάδες ανθρώπους που τους είπαν απλώς να περπατήσουν προς τα βόρεια. Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί της», διηγήθηκε.

«Παρακολουθούσα τηλεόραση στην Αυστραλία όταν το δεύτερο αεροπλάνο χτύπησε τον πύργο. Είπα αμέσως ότι αυτό το έκανε ο Μπιν Λάντεν. Με κοίταξαν όλοι και με ρώτησαν: “Πώς το ξέρεις αυτό;”. Τους απάντησα: “Επειδή οι μόνοι αντίπαλοι που διαθέτουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο είναι το Ιράν και ο Μπιν Λάντεν”», θυμήθηκε ο Κλίντον.

«Και οι Ιρανοί δεν θα το έκαναν, διότι θα μπορούσαμε να τους εξαφανίσουμε από τον χάρτη αμέσως. Ο Μπιν Λάντεν, όμως, είναι ταμπουρωμένος σε μια σπηλιά στο Αφγανιστάν. Ήξερα απλώς ότι έπρεπε να είναι αυτός. Γνώριζα επίσης ότι σχεδίαζε εδώ και πολύ καιρό ένα τέτοιο χτύπημα εναντίον μας».

Ο Οσάμα μπιν Λάντεν σκοτώθηκε τελικά στις 2 Μαΐου 2011, κατά τη διάρκεια μυστικής επιδρομής των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού ναυτικού (Navy SEALs) στο κρησφύγετό του στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

«Μια φορά αρκεί να αποτύχεις και καταστράφηκες»

Σχολιάζοντας το σήμερα, ο Κλίντον σημείωσε ότι θεωρεί πιθανό η Νέα Υόρκη να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με μια τρομοκρατική επίθεση, υποστήριξε όμως ότι οι ΗΠΑ είναι πλέον πολύ καλύτερα προετοιμασμένες.

«Πιστεύω ότι είναι απολύτως πιθανό. Πιστεύω ότι πρέπει να παραμένουμε σε εγρήγορση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι συλλέγουμε όλες τις δυνατές πληροφορίες για το θέμα. Θεωρώ ότι υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο», δήλωσε όταν ρωτήθηκε αν η Νέα Υόρκη θα μπορούσε να γίνει ξανά στόχος τρομοκρατών.

«Είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι [τώρα] απ’ ό,τι ήμασταν… [Όμως] αρκεί να αποτύχεις μία μόνο φορά και καταστράφηκες. Είναι κάτι που πρέπει να αποτελεί συνεχή προτεραιότητα στο σχέδιο εθνικής μας ασφάλειας», τόνισε.

«Όταν διοικείς τη χώρα, θέλεις να κάνεις μεγάλα και καλά πράγματα και να αποτρέψεις μεγάλες καταστροφές… Εκεί πιστεύω ότι βρισκόμαστε ως χώρα και εκεί θεωρώ ότι μπορούμε, ενδεχομένως, να βρούμε ξανά την ενότητά μας», κατέληξε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: New York Post