Βρετανία: Ο αβέβαιος θάνατος του Χάμζα Μπιν Λάντεν δημιουργεί φόβους για τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα – Οι αμφιλεγόμενες αποκαλύψεις

Ο γιος του Οσάμα μπιν Λάντεν, Χάμζα μπιν Λάντεν, που έχει ανακοινωνθεί επίσημα ως «νεκρός» από τις ΗΠΑ, φέρεται να ηγείται της Αλ Κάιντα και είναι αποφασισμένος να εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά της Δύσης, σύμφωνα με δημοσίευμα Βρετανικών μέσων ενημέρωσης. Παρά την ανακοίνωση της CIA το 2019 ότι τον είχε σκοτώσει, οι νέες πληροφορίες δείχνουν ότι ο Χάμζα όχι μόνο είναι ζωντανός, αλλά διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανασύνταξη της τρομοκρατικής οργάνωσης που ευθύνεται για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Χάμζα μπιν Λάντεν, γνωστός ως «Πρίγκιπας της Τρομοκρατίας», είναι ζωντανός και κατευθύνει την Αλ Κάιντα προς μια νέα αναγέννηση. Νέες αναφορές που επικαλείται η Mirror, δείχνουν ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με ανώτερους ηγέτες των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και διοικεί την τρομοκρατική οργάνωση που αναλαμβάνει δράση για νέες επιθέσεις κατά της Δύσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει η Daily Mail, ο Χάμζα διεξάγει τακτικές συναντήσεις με τους ηγέτες των Ταλιμπάν, οι οποίοι του παρέχουν προστασία και ασφάλεια για τον ίδιο και την οικογένειά του. «Ο Χάμζα μπιν Λάντεν όχι μόνο είναι ζωντανός, αλλά διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανασύνταξη της Αλ Κάιντα, κάτι που είναι γνωστό στους ηγέτες των Ταλιμπάν», αναφέρεται σε μια από τις εκθέσεις που ήρθαν στο φως.

Ο ρόλος του Χάμζα και οι φόβοι για νέες επιθέσεις

Ο Χάμζα φέρεται να έχει ανέβει στην ηγεσία της Αλ Κάιντα και οδηγεί την οργάνωση στην πιο ισχυρή ανάκαμψή της από τον «Πόλεμο του Ιράκ». Ο πρώην αρχηγός των βρετανικών δυνάμεων, συνταγματάρχης Ρίτσαρντ Κεμπ, προειδοποίησε ότι ο Χάμζα «φαίνεται να έχει ελεύθερο πεδίο δράσης στο Αφγανιστάν» και είναι «αποφασισμένος να επιτύχει κατακτήσεις και να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα του».

Οι νέες αναφορές κάνουν λόγο για εκπαιδευτικά στρατόπεδα μαχητών και καμικάζι στο Αφγανιστάν, τα οποία προετοιμάζονται για επιθέσεις κατά της Δύσης. Υπολογίζεται ότι περίπου 21 τρομοκρατικά δίκτυα δραστηριοποιούνται σήμερα στο κράτος των Ταλιμπάν, προκαλώντας φόβους για μια πιθανή νέα επίθεση παρόμοια με την 11η Σεπτεμβρίου.

Ένα από τα στρατόπεδα εκπαίδευσης φέρεται να βρίσκεται στην επαρχία Χελμάντ, όπου υπήρχαν βρετανικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια του πολέμου με τους Ταλιμπάν. Άλλα στρατόπεδα εκπαίδευσης βρίσκονται στις επαρχίες Γκάζνι, Λαχμάν, Παρβάν, Ουρουζγκάν, Ζαμπούλ, Νανγκαρχάρ, Νουριστάν, Μπαντγκίς και Κουνάρ, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για τις χώρες όπως η Βρετανία και οι ΗΠΑ, λόγω της στρατιωτικής τους παρουσίας στην περιοχή.

Η στήριξη του Χακάνι και το κρησφύγετο στο Ιράν

Ο Χάμζα, ο οποίος πιστεύεται ότι βρίσκεται στα 30 του χρόνια, φέρεται να έχει λάβει στήριξη από τον Αφγανό Σιρατζουντίν Χακάνι. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τους δεσμούς της Αλ Κάιντα με τους Ταλιμπάν και την ανασύνταξη της οργάνωσης.

Οι ισχυρισμοί για την επιστροφή του Χάμζα στο προσκήνιο ακολουθούν μια έκθεση του ΟΗΕ το 2022, που προειδοποιούσε ότι η Αλ Κάιντα απολάμβανε «ασφαλές καταφύγιο» στο Αφγανιστάν μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν το 2021.

Αν και το 2019 ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ανακοινώσει ότι ο Χάμζα σκοτώθηκε σε επιχείρηση στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, δεν υπήρξε καμία επιβεβαίωση του θανάτου μέσω DNA. Πιστεύεται ότι ο Χάμζα και οι τέσσερις σύζυγοί του κρύβονται στο Ιράν από το 2019, μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του.

Το ιστορικό του Χάμζα μπιν Λάντεν

Ο Χάμζα μπιν Λάντεν είχε ανακηρυχθεί επίσημα από τις ΗΠΑ ως διεθνής τρομοκράτης, κατηγορούμενος για τη συνέχιση των τζιχαντιστικών φιλοδοξιών του πατέρα του. Πριν από το 2019, είχε δημοσιεύσει ηχητικά και βίντεο μηνύματα στο διαδίκτυο, καλώντας τους οπαδούς του να εξαπολύσουν επιθέσεις κατά της Δύσης.

Σε ένα από τα μηνύματα αυτά, είχε απειλήσει τις ΗΠΑ με αντίποινα για τον θάνατο του πατέρα του από την επιχείρηση των «SEAL Team 6» το 2011, στην έφοδο που έγινε σε ένα κρησφύγετο στο Πακιστάν.

Η τελευταία δημόσια δήλωση του Χάμζα έγινε το 2018 από το μέσο ενημέρωσης της Αλ Κάιντα, στην οποία καλούσε τους οπαδούς του στη Σαουδική Αραβία να εξεγερθούν κατά της μοναρχίας.

Ο Χάμζα είναι παντρεμένος με την κόρη του Αμπντάλα Αχμέντ Αμπντάλα, ενός ανώτατου ηγέτη της Αλ Κάιντα, ο οποίος κατηγορήθηκε για τη συμμετοχή του στις βομβιστικές επιθέσεις του 1998 στις πρεσβείες των ΗΠΑ στην Τανζανία και την Κένυα.

Το FBI δεν έχει ξεχάσει την 11η Σεπτεμβρίου

Στο μεταξύ, το FBI συνεχίζει να αναζητά πληροφορίες για τις τρομοκρατικές ενέργειες της 11ης Σεπτεμβρίου και ερευνά συνεργάτες της Αλ Κάιντα. Το Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης προσφέρει αμοιβή ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του Χάμζα αλ-Γκάμντι, ενός στενού συνεργάτη του Οσάμα μπιν Λάντεν.

Σύμφωνα με το Fox News, ο Αλ-Γκάμντι, ο οποίος δεν έχει σχέση με τον Χάμζα αλ-Γκάμντι, έναν από τους τρομοκράτες της Πτήσης 175 της United Airlines, κατηγορείται για τη συμμετοχή του σε ένοπλες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Αφγανιστάν και το Τατζικιστάν, και για τη συμμετοχή του στον στενό πυρήνα της Αλ-Κάιντα.

Η διπλωματική αντιπαράθεση για την Πρεσβεία του Αφγανιστάν στο Λονδίνο

Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε την απόφαση να κλείσει την πρεσβεία του Αφγανιστάν στο Λονδίνο μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, ως απάντηση στις διαφωνίες σχετικά με την αναγνώριση της νέας κυβέρνησης των Ταλιμπάν. Η απόφαση αυτή προήλθε από τη συνεχιζόμενη πολιτική διαμάχη για την εκπροσώπηση της αφγανικής κυβέρνησης, καθώς οι Ταλιμπάν έχουν απαιτήσει από τις χώρες της Δύσης να αναγνωρίσουν τις πρεσβείες τους ως νόμιμες εκπροσώπους της χώρας.

Η γερμανική κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί θετικά στις απαιτήσεις των Ταλιμπάν, αναγνωρίζοντας ορισμένες πρεσβείες, ενώ οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο των αποστολών. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις για τους Αφγανούς πολίτες στο εξωτερικό, καθώς δεν έχουν πλέον σαφή και επίσημη εκπροσώπηση για τη διαχείριση των θεμάτων τους και την υποστήριξή τους.

Ο προβληματισμός που προκύπτει από τις αναφορές για τον Χάμζα μπιν Λάντεν σημαντικός. Ενώ οι ισχυρισμοί ότι ο γιος του Οσάμα μπιν Λάντεν παραμένει ζωντανός και διευθύνει την Αλ Κάιντα δεν έχουν επιβεβαιωθεί με επίσημες αναφορές, η απουσία αποδεικτικών στοιχείων για τον θάνατό του από το 2019 αφήνει ανοιχτά ερωτήματα και προκαλεί ανησυχίες. Αυτές οι εικασίες μπορεί να ενισχύσουν τη γενική ισλαμοφοβία στην Ευρώπη, παρέχοντας «καύσιμα» στην ακροδεξιά ρητορική και πολιτική -όπως για παράδειγμα στον πρόσφατο θρίαμβο του AfD στη Γερμανία και τις ακροδεξιές βίαιες διαδηλώσεις στη Βρετανία-, που εκμεταλλεύεται την αβεβαιότητα για να προωθήσει την αντι-μεταναστευτική ατζέντα της.

Παράλληλα, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για την κατάσταση των πρεσβειών του Αφγανιστάν και η απουσία διεθνούς αναγνώρισης -όπως είναι αναμενόμενο- για την κυβέρνηση των Ταλιμπάν δημιουργούν πρόσθετες προκλήσεις για τους Αφγανούς στο εξωτερικό. Οι πολιτικές εντάσεις και οι ενδεχόμενες γεωπολιτικές συγκρούσεις μπορούν να εντείνουν τη γενικευμένη ανασφάλεια και να διαιωνίσουν τη δυσπιστία και τις προκαταλήψεις των κοινωνιών της Ευρώπης.