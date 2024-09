Συγκλονιστικό βίντεο: Χόρευε αμέριμνος και τον χτύπησε ένας κεραυνός – «Νόμιζα ότι θα πεθάνω»

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από το Μπατούμι της Γεωργίας έχει γίνει viral, καταγράφοντας τη στιγμή που ένας κεραυνός χτυπά έναν 32χρονο Ρώσο τουρίστα, τον Πάβελ Σμιρνόφ, ενώ διασκέδαζε σε προβλήτα με τον αδελφό του και έναν φίλο.

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ, ο Σμιρνόφ φαίνεται να χορεύει αμέριμνος, όταν ξαφνικά ένας κεραυνός τον χτυπά και σωριάζεται στο έδαφος, αφήνοντας τους φίλους του σε κατάσταση σοκ. Περιγράφοντας την εμπειρία του, ο Σμιρνόφ ανέφερε πως, τη στιγμή που χτυπήθηκε, «είδε ένα τούνελ με φως» και αρχικά δεν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί.

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω», είπε χαρακτηριστικά. «Έχασα τις αισθήσεις μου και ένιωσα απόλυτη αδυναμία στα άκρα μου. Ο πόνος από τα εγκαύματα ήταν παντού – εσωτερικά, στα πόδια μου, στο δέρμα μου. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω και σκέφτηκα: “Φαίνεται ότι ο θάνατος είναι απλός, είναι κρίμα να τελειώνουν όλα τόσο γρήγορα”».

Μετά τον περιστατικό, ο αδελφός του Σμιρνόφ έσβησε τις φλόγες από το φλεγόμενο μπλουζάκι του, ενώ οι φίλοι του κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο. Παρά τα κατεστραμμένα παπούτσια και τα εγκαύματα που υπέστη, οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν ότι δεν είχε σοβαρούς τραυματισμούς, περιγράφοντας την επιβίωσή του ως «θαύμα».

Ο Σμιρνόφ παραμένει στο νοσοκομείο, όπου αναρρώνει από τα τραύματά του και αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.

Lightning struck a Russian man in Georgia

The incident occurred on one of the beaches in Batumi. A 32-year-old man with friends was on the pier and recording a video for social media. After being struck by lightning, the tourist collapsed to the ground, his clothes caught fire… pic.twitter.com/KI0GrosRMB

— NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2024