Άγιος Παντελεήμονας: Βίαιη ληστεία σε βάρος 79χρονης – Της άρπαξαν την αλυσίδα από τον λαιμό και την τραυμάτισαν – 2 συλλήψεις

Στα χέρια των Αρχών, βρίσκονται δύο νεαροί αλλοδαποί, ηλικίας 18 και 16 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στον Άγιο Παντελεήμονα, κατηγορούμενοι για βίαιη ληστεία, σε βάρος 79χρονης γυναίκας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου 2026. Η ηλικιωμένη περπατούσε στο δρόμο μαζί με την κόρη της, όταν την πλησίασε ομάδα συνολικά πέντε ατόμων. Δύο από αυτούς επιτέθηκαν με βία στην 79χρονη, αρπάζοντάς της μια χρυσή αλυσίδα από το λαιμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δείχνοντας ιδιαίτερη θρασύτητα, οι δράστες δεν αρκέστηκαν στην αρπαγή της αλυσίδας, αλλά έριξαν την ηλικιωμένη στο έδαφος, σε μια προσπάθεια να της αποσπάσουν και την τσάντα. Αποτέλεσμα της άγριας επίθεσης, ήταν ο τραυματισμός της γυναίκας στο κεφάλι και το σώμα, με συνέπεια να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Έπειτα από άμεση ειδοποίηση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως έρευνες, στην περιοχή. Πολύ γρήγορα εντόπισαν τους δύο νεαρούς, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου και ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή τους στη ληστεία.

Εις βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων τριών εμπλεκομένων.