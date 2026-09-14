Θρίλερ στο Τόκιο: Νεκρή 25χρονη πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών – Το σημείωμα και οι καταγγελίες για τον πρώην σύντροφό της

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Το πτώμα της 25χρονης Χάνα Κουράκι εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην κακόφημη συνοικία Καμπουκίτσο του Τόκιο, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου για το σκοτεινό παρελθόν της σχέσης της με πρώην σύντροφό της.

Πληθώρα ερωτήματων έχει προκαλέσει στην Ιαπωνία ο αιφνίδιος θάνατος της 25χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή το Σάββατο.

Ενώ οι αρχές και το πρακτορείο της τηρούν σιγή ιχθύος, το διαδίκτυο έχει κατακλυστεί από ισχυρισμούς που συνδέουν το τραγικό συμβάν με ένα παρατεταμένο ιστορικό κακοποίησης, ξυλοδαρμών και εκβιασμών από τον πρώην σύντροφό της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Tokyo Reporter, τη σορό της άτυχης 25χρονης εντόπισε φιλικό της πρόσωπο.

Το διαμέρισμα όπου σημειώθηκε η τραγωδία ανήκει στον Sakito, έναν γνωστό ιδιοκτήτη κλαμπ της περιοχής, ο οποίος το είχε εκμισθώσει στον πρώην σύντροφο της Κουράκι, τον 29χρονο Σότα Τάιρα — έναν ιδιαίτερα προβεβλημένο και υψηλόμισθο συνοδό της νυχτερινής ζωής του Καμπουκίτσο και πρώην μέλος συγκροτήματος idols, ο οποίος το 2025 κατέγραφε τις υψηλότερες εισπράξεις στην ομάδα του.

Μέχρι στιγμής, τόσο η αστυνομία του Τόκιο όσο και η εταιρεία παραγωγής S1, με την οποία συνεργαζόταν η ηθοποιός, δεν έχουν προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια του θανάτου της.

Ωστόσο, στην κοινή γνώμη φούντωσαν οι εικασίες περί αυτοχειρίας, ως απόρροια της ψυχολογικής και σωματικής πίεσης που υφίστατο.

Το σημείωμα, η διάρρηξη και η παράσυρση με το αυτοκίνητο

Όπως προκύπτει από σημείωμα που φέρεται να άφησε η Κουράκι πριν από τον θάνατό της, τον Νοέμβριο του 2025 ο Σότα Τάιρα παραβίασε την κατοικία της χρησιμοποιώντας αντικλείδι και αφαίρεσε αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Έναν μήνα αργότερα, ο 29χρονος συνελήφθη από τις αρχές με τις κατηγορίες της επίθεσης και της κλοπής.

Στη συνέχεια, ο πατέρας του Τάιρα άρχισε να εκτοξεύει απειλές εναντίον της 25χρονης. Η Κουράκι πείστηκε να προχωρήσει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, όμως οι όροι της συμφωνίας φέρεται να μην τηρήθηκαν ποτέ από την απέναντι πλευρά.

Παράλληλα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται αποκαλύψεις και για ένα σκοτεινό περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιούνιο.

Η Κουράκι είχε ανακοινώσει τότε την αιφνίδια αποχή της από την επαγγελματική δραστηριότητα, επικαλούμενη σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο και τη γνάθο από τροχαίο ατύχημα.

Ωστόσο, πληροφορίες που διακινήθηκαν στο διαδίκτυο υποστηρίζουν ότι δεν επρόκειτο για απλό ατύχημα: ο Τάιρα φέρεται να ανέπτυξε απότομα ταχύτητα με το όχημά του την ώρα που η Κουράκι επιχειρούσε να επιβιβαστεί, με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να τη σέρνει στο οδόστρωμα.

Μάλιστα, έγγραφα που διέρρευσαν περιλαμβάνουν τον δικαστικό συμβιβασμό για την επίθεση και την κλοπή, καθώς και μια επιστολή συγγνώμης με την υπογραφή του Τάιρα.

«Σταματήστε τις φήμες»

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, Sakito, προέβη σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, διαψεύδοντας τις αρχικές αναφορές που ήθελαν τον ίδιο να έχει βρει το πτώμα.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τάιρα για να τον ενημερώσει για την τραγική κατάληξη της 25χρονης, αποκαλύπτοντας πως η Κουράκι του είχε εμπιστευτεί τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στη σχέση της.

«Είμαι βαθύτατα θλιμμένος και συντετριμμένος από την είδηση του θανάτου της Κουράκι. Όσο ζούσε, μου είχε ανοιχτεί για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στη σχέση της», έγραψε ο Sakito.



«Σας παρακαλώ, να σταματήσετε τη διασπορά φημών και εικασιών σχετικά με τον θάνατο της εκλιπούσας», πρόσθεσε. «Ελπίζω ότι οι ψευδείς πληροφορίες ή οι εικασίες δεν θα προκαλέσουν πρόσθετο πόνο στην εκλιπούσα ή στην οικογένειά της».

Εξηγώντας το πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, ο Sakito ανέφερε ότι μια φίλη της Κουράκι ήταν εκείνη που τη βρήκε νεκρή στο διαμέρισμα και στη συνέχεια τον ειδοποίησε.

Ο ίδιος έσπευσε στο σημείο για να διαχειριστεί την κατάσταση και να καταθέσει στην αστυνομία του Τόκιο. «Ελπίζω επίσης να μην απλωθεί περαιτέρω κακό στην εκλιπούσα ή στο περιβάλλον της μέσω παραπληροφόρησης ή υποθέσεων», σημείωσε.

«Ελπίζω επίσης σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη βία για να ελέγχουν τους άλλους ή να τους οδηγούν σε τόσο απεγνωσμένη κατάσταση».

Από την αισθητική στην καταξίωση

Η Χάνα Κουράκι είχε σπουδάσει αισθητικός και εργαζόταν ως βοηθός κομμωτικής και μακιγιάζ προτού κάνει το ντεμπούτο της στη βιομηχανία ταινιών ενηλίκων το 2024.

Σύντομα ξεχώρισε και έγινε μοντέλο για τη γνωστή εταιρεία S1, ενώ είχε κυκλοφορήσει και δικό της φωτογραφικό λεύκωμα (photobook).

Για το επόμενο διάστημα, μάλιστα, είχε προγραμματιστεί η συμμετοχή της σε μεγάλη έκθεση της βιομηχανίας ενηλίκων στην Ταϊβάν.