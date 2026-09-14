Εύβοια: Νεκρή Αγγλίδα σε τροχαίο στα Κατούνια

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 80 ετών, συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/9) στα Κατούνια, στην Εύβοια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tvstar.gr, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένες Αγγλίδες, εντοπίστηκε αναποδογυρισμένο σε ιδιωτικό δρόμο, περίπου στις 4 τα ξημερώματα.
Άμεσα ενημερώθηκε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, που παρέλαβε την μία γυναίκα νεκρή, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.