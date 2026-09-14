Εύβοια: Νεκρή Αγγλίδα σε τροχαίο στα Κατούνια

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/9) στα Κατούνια Εύβοιας, με θύμα μία Αγγλίδα περίπου 80 ετών. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένες Αγγλίδες, εντοπίστηκε αναποδογυρισμένο, με τη μία να ανασύρεται νεκρή και την άλλη να διακομίζεται τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 80 ετών, συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/9) στα Κατούνια, στην Εύβοια.
  • Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένες Αγγλίδες, εντοπίστηκε αναποδογυρισμένο.
  • Μία εκ των γυναικών παρελήφθη νεκρή, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 80 ετών, συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/9) στα Κατούνια, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvstar.gr, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένες Αγγλίδες, εντοπίστηκε αναποδογυρισμένο σε ιδιωτικό δρόμο, περίπου στις 4 τα ξημερώματα.

Άμεσα ενημερώθηκε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, που παρέλαβε την μία γυναίκα νεκρή, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

 

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