Εύβοια: Νεκρή Αγγλίδα σε τροχαίο στα Κατούνια

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Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 80 ετών, συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/9) στα Κατούνια, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvstar.gr, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένες Αγγλίδες, εντοπίστηκε αναποδογυρισμένο σε ιδιωτικό δρόμο, περίπου στις 4 τα ξημερώματα.

Άμεσα ενημερώθηκε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, που παρέλαβε την μία γυναίκα νεκρή, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.