Δίκη για τα Τέμπη: «Ήταν σαν να έσκασε βόμβα» – Η συγκλονιστική κατάθεση επιβάτιδας του Intercity

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Συγκλονίζει η κατάθεση επιβάτιδας του μοιραίου Intercity για την στιγμή της σύγκρουσης με την εμπορική αμαξοστοιχία, στη δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη.

«Ήταν σαν να έσκασε βόμβα. Το βαγόνι είχε γύρει προς τα αριστερά, σηκώθηκα, και πήγα προς τον διάδρομο. Άκουσα μια κοπέλα να φωνάζει “φωτιά, φωτιά”. Ένας επιβάτης πήρε το σφυρί και έσπασε το παράθυρο. Άρχισε να μπαίνει καπνός και να γίνεται αποπνικτική η ατμόσφαιρα», κατέθεσε, μεταξύ άλλων, η επιβάτιδα του πέμπτου βαγονιού του Intercity, περιγράφοντας την στιγμή

Η δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας άρχισε σήμερα με τις καταθέσεις των μαρτύρων υποστήριξης της κατηγορίας, που είναι παρόντες στο δικαστήριο.

Στην έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος του δικαστηρίου τόνισε πως η εισαγγελέας είναι έτοιμη να προτείνει επί του αιτήματος συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας για τον έλεγχο του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, αλλά για να μην περιμένουν οι μάρτυρες που βρίσκονται σήμερα στο δικαστήριο, θα προηγηθούν οι καταθέσεις τους.

«Οι συνθήκες στον σιδηρόδρομο ήταν τριτοκοσμικές»

Μετά την επιβάτιδα του Intercity κατέθεσε η αρραβωνιαστικιά του συνοδού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη και στη συνέχεια κατέθεσε η αδελφή του ελεγκτή στο Intercity Ιωάννη Τζοβάρα. Οι καταθέσεις συνεχίζονται με τους συγγενείς του μηχανοδηγού Δημήτριου Οικού, ο οποίος την επίδικη μέρα ταξίδευε ως επιβάτης με το Intercity.

Όπως κατέθεσε ο πατέρας του, Ευθύμιος Οικού, συνταξιούχος μηχανοδηγός ο ίδιος, οι συνθήκες στον σιδηρόδρομο ήταν τριτοκοσμικές και τόνισε ότι μετά το δυστύχημα «βρήκαμε ένα κράτος, τοίχος απέναντι μας».

Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.