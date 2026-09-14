Τραμπ: «Κι εμείς τους κατασκοπεύουμε» – Υποβάθμισε την παροχή δορυφορικών εικόνων από την Κίνα στο Ιράν για την επίθεση στην Ιορδανία

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Χαμηλούς τόνους επέλεξε να κρατήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέναντι σε δημοσίευμα που εμπλέκει κινεζικές εταιρείες στην παροχή δορυφορικών εικόνων στο Ιράν.

Το υλικό αυτό φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από την Τεχεράνη για τη στοχοποίηση αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, πριν και μετά την πυραυλική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες.

«Κάνουν αυτό που κάνουμε»

«Ξέρετε, όταν λένε πως η Κίνα μας κατασκοπεύει, λέω έχετε δίκιο, κι εμείς, τους κατασκοπεύουμε επίσης», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δημοσιογράφος πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος, ερωτηθείς σχετικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal που έκανε λόγο για διαβίβαση πληροφοριών από το Πεκίνο στην Τεχεράνη.

«Αυτό κάνουμε. Βασικά, κάνουν αυτό που κάνουμε», πρόσθεσε.

Το φονικό πλήγμα στην Ιορδανία

Την 17η Ιουλίου, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον βάσης στην Ιορδανία στην οποία σταθμεύουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Στα πλήγματα σκοτώθηκαν 3 αμερικανοί στρατιωτικοί.

Οι αποκαλύψεις της WSJ

Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στην Wall Street Journal, υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, δεν αναφέρθηκαν ονομαστικά στις κινεζικές οντότητες που κατηγόρησαν – δεν άφησαν εξάλλου να εννοηθεί πως ευθυνόταν άμεσα η κινεζική κυβέρνηση.

Πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αξιωματούχοι έθιξαν το ζήτημα σε κινέζους αξιωματούχους, που τους ζήτησαν αν είχαν κάποια απόδειξη για την διαβίβαση δορυφορικών εικόνων και δεν αναγνώρισαν ότι κινεζικές εταιρείες ενεπλάκησαν στην προμήθειά τους στην Τεχεράνη.

Οι κυρώσεις και οι σχέσεις Κίνας – Ιράν

Τον Μάιο, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις σε τρεις εταιρείες συλλογής οπτικού υλικού από δορυφόρους στην Κίνα, διότι όπως κατήγγειλε διευκόλυναν ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η Κίνα συγκαταλέγεται στους κυριότερους εμπορικούς εταίρους του Ιράν, αγοράζει μεγάλο μέρος της πετρελαϊκής παραγωγής της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να επισκεφθεί επίσημα τις ΗΠΑ ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ