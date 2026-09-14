Φθινοπωρινό «σοκ» στην ενέργεια: Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα – Ποιες είναι οι προβλέψεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να αυξάνονται, με το πετρέλαιο Μπρεντ να ξεπερνά τα 107 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να σημειώνει αύξηση πάνω από 165% φτάνοντας σχεδόν τα 83 ευρώ την μεγαβατώρα. Αυτές οι αυξήσεις στην ενέργεια αντικατοπτρίζονται στον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος ανήλθε στο 3,8% σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

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Oικονομία

βενζίνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα, με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να κινείται ανοδικά ξεπερνώντας σήμερα τα 107 δολάρια το βαρέλι.
  • Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση, πάνω από 165% για το φυσικό αέριο το ίδιο χρονικό διάστημα, φτάνοντας σχεδόν τα 83 ευρώ την μεγαβατώρα.
  • Οι αυξήσεις στην ενέργεια αποτυπώνονται και στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος ανήλθε στη χώρα μας τον Αύγουστο στο 3,8%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα, με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να κινείται ανοδικά ξεπερνώντας σήμερα τα 107 δολάρια το βαρέλι.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση, πάνω από 165% για το φυσικό αέριο το ίδιο χρονικό διάστημα, φτάνοντας σχεδόν τα 83 ευρώ την μεγαβατώρα. Αυξήσεις στην ενέργεια που αποτυπώνονται και στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος ανήλθε στη χώρα μας τον Αύγουστο στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο, 4,4% τον Ιούνιο, 5,2% τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Αναλυτικότερα, μέσα σε έναν χρόνο το πετρέλαιο κίνησης πωλείται ακριβότερο κατά 30,6%, η βενζίνη 15,3% και το φυσικό αέριο 40,2%.

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