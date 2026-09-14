Φθινοπωρινό «σοκ» στην ενέργεια: Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα – Ποιες είναι οι προβλέψεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα, με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να κινείται ανοδικά ξεπερνώντας σήμερα τα 107 δολάρια το βαρέλι.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση, πάνω από 165% για το φυσικό αέριο το ίδιο χρονικό διάστημα, φτάνοντας σχεδόν τα 83 ευρώ την μεγαβατώρα. Αυξήσεις στην ενέργεια που αποτυπώνονται και στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος ανήλθε στη χώρα μας τον Αύγουστο στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο, 4,4% τον Ιούνιο, 5,2% τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Αναλυτικότερα, μέσα σε έναν χρόνο το πετρέλαιο κίνησης πωλείται ακριβότερο κατά 30,6%, η βενζίνη 15,3% και το φυσικό αέριο 40,2%.

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