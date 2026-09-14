Μαρέβα Μητσοτάκη: Το «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη με δύο τραγούδια του – «Θα σε θυμόμαστε για πάντα»

Με δύο τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη, θέλησε να «αποχαιρετήσει» τον αγαπημένο τραγουδιστή.
Σε story που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, η Μαρέβα Μητσοτάκη δημοσίευσε από το Spotify τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη «Ώρες μικρές» και «Ανήκω σε μένα» μέσα από το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες».
«Θα σε θυμόμαστε για πάντα μέσα από τα τραγούδια σου…» γράφει η Μαρέβα Μητσοτάκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Σε άλλο σημείο αναφέρει: «Καλό ταξίδι στο φως, Γιώργο».