Μαρέβα Μητσοτάκη: Το «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη με δύο τραγούδια του – «Θα σε θυμόμαστε για πάντα»

Η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, δημοσιεύοντας δύο τραγούδια του και ένα συγκινητικό μήνυμα. Συγκεκριμένα, επέλεξε τα κομμάτια «Ώρες μικρές» και «Ανήκω σε μένα» από το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες».

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Μαρέβα Μητσοτάκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με δύο τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη αποχαιρέτησε τον αγαπημένο τραγουδιστή.
  • Σε story που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, δημοσίευσε από το Spotify τα τραγούδια «Ώρες μικρές» και «Ανήκω σε μένα».
  • «Θα σε θυμόμαστε για πάντα μέσα από τα τραγούδια σου…» γράφει η Μαρέβα Μητσοτάκη, προσθέτοντας «Καλό ταξίδι στο φως, Γιώργο».

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Με δύο τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη, θέλησε να «αποχαιρετήσει» τον αγαπημένο τραγουδιστή.

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Σε story που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, η Μαρέβα Μητσοτάκη δημοσίευσε από το Spotify τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη «Ώρες μικρές» και «Ανήκω σε μένα» μέσα από το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες».

«Θα σε θυμόμαστε για πάντα μέσα από τα τραγούδια σου…» γράφει η Μαρέβα Μητσοτάκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Σε άλλο σημείο αναφέρει: «Καλό ταξίδι στο φως, Γιώργο».

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