Ο Νίκος Οικονομόπουλος συντετριμμένος στην κηδεία του Μαζωνάκη: «Νιώθω ενοχές» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Νίκος Οικονομόπουλος βρέθηκε συντετριμμένος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, εκφράζοντας τη βαθιά του συγκίνηση για τον πρόωρο χαμό του. Αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπαθούσε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του το τελευταίο διάστημα, γεγονός που του προκαλεί ενοχές.

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Οικονομόπουλος - κηδεία Μαζωνάκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συντετριμμένος έφτασε στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια ο Νίκος Οικονομόπουλος, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Ο Νίκος Οικονομόπουλος, εμφανώς φορτισμένος, μίλησε στους δημοσιογράφους για την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Αποκάλυψε πως ο συνάδελφός του προσπαθούσε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του, δηλώνοντας: «Τον τελευταίο ενάμιση μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και δεν έμαθα τι ήθελε να μου πει. Νιώθω ενοχές».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συντετριμμένος έφτασε στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια ο Νίκος Οικονομόπουλος, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, στην εξόδιο ακολουθία του αγαπημένου τραγουδιστή.

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Ο Νίκος Οικονομόπουλος, εμφανώς φορτισμένος από την απώλεια, μίλησε στους δημοσιογράφους για την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πως ο συνάδελφός του προσπαθούσε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του το τελευταίο διάστημα.

«Νιώθω ενοχές»

«Τον τελευταίο ενάμιση μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και δεν έμαθα τι ήθελε να μου πει. Νιώθω ενοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

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Τα λόγια του Οικονομόπουλου αποτύπωσαν τη βαθιά συγκίνησή του για τον πρόωρο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και τη στενοχώρια του για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να μάθει τι ήθελε να του εκμυστηρευτεί ο τραγουδιστής στις τελευταίες τους επικοινωνίες.

 

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