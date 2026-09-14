Τόνυ Μαυρίδης – Ευαγγελία Καραμπατζάκη: Τίτλοι τέλους

Xωριστούς δρόμους ακολουθούν ο μουσικός παραγωγός Τόνυ Μαυρίδης και η Ευαγγελία Καραμπατζάκη έπειτα από 11 χρόνια γάμου, ενώ, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της «R», δεν υπάρχει περιθώριο επανασύνδεσης.

Της ΛΙΛΙΑΝ ΠΑΠΠΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Γκρίζα σύννεφα έφεραν τίτλους τέλους έπειτα από 11 χρόνια στον γάμο του Τόνυ Μαυρίδη και της Ευαγγελίας Καραμπατζάκη. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, ο μουσικός παραγωγός και η σύζυγός του τους τελευταίους μήνες έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, ενώ, με βάση το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει περιθώριο επανασύνδεσης από καμία πλευρά.

Κανείς από τους δύο δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δήλωση σχετικά με την αλλαγή στην προσωπική τους ζωή. Αλλωστε και κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας απέφευγαν τις δημόσιες εμφανίσεις και τα κοσμικά καλέσματα και γενικά προστάτευαν την ιδιωτικότητά τους. Να σημειωθεί ότι φήμες για χωρισμό είχαν φουντώσει και το 2018, με το ζευγάρι να σπεύδει να τις διαψεύσει.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή τους ήταν έναν χρόνο πριν, όταν ως κουμπάροι έδωσαν το «παρών» στον γάμο του δημοφιλούς τραγουδιστή Πάνου Καλλίδη και της make up artist του καλλιτεχνικού κόσμου Ελεάννας Μάρκογλου, με τους οποίους τους δένει πολύχρονη φιλία. Τότε ο Τ. Μαυρίδης και η Ε. Καραμπατζάκη είχαν συγκεντρώσει τα φλας των φωτογράφων με την εντυπωσιακή εμφάνισή τους.

Ο μουσικός παραγωγός και η σύζυγός του ήταν μαζί από τον Αύγουστο του 2011. Γνωρίστηκαν λίγο καιρό έπειτα από τον χωρισμό του Τ. Μαυρίδη από την Ελενα Παπαρίζου. Για χρόνια ο γνωστός παραγωγός υπήρξε σύντροφος της αγαπημένης τραγουδίστριας, με τους δυο τους ωστόσο να καταλήγουν στα δικαστήρια για μια μεζονέτα στη Γλυφάδα που είχαν αγοράσει με δάνειο από κοινού κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Τέσσερα χρόνια μετά, τον Αύγουστο του 2015, ο Τόνυ και η Ευαγγελία παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο στο Καβούρι. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τον μυστικό γάμο της Ε. Παπαρίζου με τον Ανδρέα Καψάλη που έγινε στη Σουηδία στις 24 Αυγούστου 2015 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους συγγενείς και καλούς τους φίλους.