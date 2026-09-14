Κατερίνα Λιόλιου: Αναβάλλει τη συναυλία στα Ιωάννινα για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη

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Σε αλλαγή του προγράμματός της προχώρησε η Κατερίνα Λιόλιου, προκειμένου να παρευρεθεί στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η προγραμματισμένη συναυλία της στα Ιωάννινα, που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μεταφέρθηκε για τις 29 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσω Instagram.

Η τραγουδίστρια αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας πως η μουσική και η παρακαταθήκη του θα συνεχίσουν να τον κρατούν ζωντανό στη μνήμη του κόσμου.

Όπως διευκρίνισε, τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί παραμένουν σε ισχύ για τη νέα ημερομηνία και οι κάτοχοί τους δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια.

«Αγαπημένοι μου φίλοι, η αυριανή μας συναυλία στα Ιωάννινα μεταφέρεται για 29 Σεπτεμβρίου. Αύριο αποχαιρετάμε όλοι μαζί τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η μνήμη του και τα τραγούδια του θα μείνουν για πάντα. Τα εισιτήριά σας ισχύουν κανονικά. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», έγραψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.