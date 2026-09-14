Τραμπ: «Ο Λευκός Οίκος ήταν ένα ερείπιο – Τώρα είναι σε καλύτερη κατάσταση από το 1792»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην κατάσταση του Λευκού Οίκου και στις εργασίες ανακαίνισης που βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι το ιστορικό κτίριο βρισκόταν σε εξαιρετικά κακή κατάσταση όταν ανέλαβε.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Λευκός Οίκος ήταν «σε πολύ κακή κατάσταση», τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα «ερείπιο».

Ο Τραμπ απέδωσε την κατάσταση του κτιρίου, κατά τους ισχυρισμούς του, στην έλλειψη συντήρησης από προηγούμενες κυβερνήσεις, ενώ ανέφερε ότι ασχολείται προσωπικά με την ανακαίνισή του στον ελεύθερο χρόνο του.

Παράλληλα, εξήρε το έργο του υπουργείου Εσωτερικών και των συνεργείων που συμμετέχουν στις εργασίες, δηλώνοντας ότι η σημερινή κατάσταση του Λευκού Οίκου είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, καλύτερη ακόμη και από εκείνη της αρχικής κατασκευής του το 1792.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφίες «πριν» και «μετά», παρουσιάζοντας την παρέμβαση ως μια προσπάθεια διάσωσης ενός από τα σημαντικότερα και πιο αναγνωρίσιμα κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Τιμή να έχω το προνόμιο να σώζω αυτή τη σπουδαία κατασκευή», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι χωρίς τις εργασίες συντήρησης ο Λευκός Οίκος θα είχε υποστεί ακόμη μεγαλύτερη φθορά.