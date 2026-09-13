Γαύδος: Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά την ανατροπή βάρκας – 51 διασωθέντες, 1 χωρίς τις αισθήσεις και περίπου 25 αγνοούμενοι

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Σε εξέλιξη βρίσκεται το βράδυ της Κυριακής (13/09) μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, μετά την ανατροπή βάρκας στην οποία επέβαιναν μετανάστες.

Μέχρι στιγμής, παραπλέοντα πλοία έχουν διασώσει 51 άτομα, ενώ ακόμη ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του. Οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό περίπου 25 αγνοουμένων.

Όπως ανέφεραν οι διασωθέντες, στη βάρκα επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Το περιστατικό σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή περίπου 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Ισχυρές δυνάμεις στην επιχείρηση

Την επιχείρηση συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην περιοχή επιχειρούν τέσσερα παραπλέοντα πλοία, δύο σκάφη της Frontex και ένα εναέριο μέσο έρευνας της ευρωπαϊκής δύναμης.

Παράλληλα, προς το σημείο κατευθύνονται ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ακόμη ένα πλοίο της Frontex, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα drone της Frontex, προκειμένου να ενισχύσουν τις έρευνες.

Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 Μποφόρ, ενώ η επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζεται.