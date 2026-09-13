Γιώργος Μαζωνάκης: Ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στο ιατρείο του Κολωνακίου, «σπάει τη σιωπή του» – «Είπα τη δική μου αλήθεια»

Ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή «έσπασε τη σιωπή του» μιλώντας για τον σπουδαίο ερμηνευτή Ο οδηγός, ο οποίος διατηρούσε και φιλική σχέση με τον καλλιτέχνη, ήταν ο άνθρωπος που τον είδε τελευταίος πριν εκείνος εισέλθει στο ιατρείο.

Μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε σε όσα κατέθεσε σχετικά με τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη, επισημαίνοντας ότι μετέφερε όσα γνώριζε για τον πελάτη και φίλο του.

«Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε: να πω την αλήθεια, τη δική μου αλήθεια, σε σχέση με τον πελάτη μου. Δεν ξέρω αν αυτά θα τα βρει η Δικαιοσύνη ή η οικογένειά του. Αύριο πρέπει να χαιρετήσουμε τον Γιώργο, από απόψε μάλλον, γιατί αύριο φεύγει, και για την οικογένειά του και για εμάς».