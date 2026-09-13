Ιωάννινα: Φωτιά σε δασική έκταση στην Κάτω Λίππα – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (13/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Λίππα Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της στη δασική έκταση.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Δωδώνης, ο οποίος έχει διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου της Πυροσβεστικής.

Στην ευρύτερη περιοχή είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα, ωστόσο τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.