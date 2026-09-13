Ιωάννινα: Φωτιά σε δασική έκταση στην Κάτω Λίππα – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε δασική έκταση στην Κάτω Λίππα Ιωαννίνων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ο Δήμος Δωδώνης συνδράμει με υδροφόρες. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (13/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Λίππα Ιωαννίνων, κινητοποιώντας δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Οι πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της, με τον Δήμο Δωδώνης να συνδράμει με υδροφόρες.
  • Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί, αν και στην ευρύτερη περιοχή είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (13/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Λίππα Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της στη δασική έκταση.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Δωδώνης, ο οποίος έχει διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου της Πυροσβεστικής.

Στην ευρύτερη περιοχή είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα, ωστόσο τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ