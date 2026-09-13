«Στην παλιά του γειτονιά» ο Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτασε η σορός του τραγουδιστή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια – «Αθάνατος» φώναζε ο κόσμος

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Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς σε ιδιωτικό ιατρείο.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν φτάσει στη Νίκαια από διαφορετικές περιοχές της χώρας, ενώ πούλμαν με θαυμαστές του τραγουδιστή καταφθάνουν από νωρίς το απόγευμα. Πολλοί κρατούν λευκά λουλούδια, ενώ άλλοι έχουν τοποθετήσει έξω από τον ναό χαρτιά με στίχους από τραγούδια του, μεταξύ των οποίων οι φράσεις «να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ» και «δίχτυ πως με έπιασε ο καημός απόψε πάλι».

Λίγο πριν από την έναρξη της λαϊκής αγρυπνίας, το πλήθος περίμενε την άφιξη της σορού, χειροκροτώντας ρυθμικά και τραγουδώντας επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη. Μεταξύ άλλων ακούστηκε το «Είσαι το Λάθος μου το Τελευταίο», ενώ κάποιοι από τους συγκεντρωμένους φώναζαν «αθάνατος». Στους δρόμους γύρω από την εκκλησία βρίσκονται επίσης αυτοκίνητα από τα οποία ακούγονται τραγούδια του καλλιτέχνη.

Στον ναό βρέθηκε και η Εύη Καλογηροπούλου, κρατώντας λευκά λουλούδια. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, καθώς η σκηνοθέτις είχε σκηνοθετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στην ταινία μικρού μήκους «Ο θρόνος του Ξέρξη».

Κάτοικοι της περιοχής και ιερείς ανέφεραν ότι ο τραγουδιστής είχε ιδιαίτερο δεσμό με την Αγία Τριάδα Νίκαιας, καθώς, όταν ήταν παιδί, ντυνόταν παπαδάκι και έψελνε στον συγκεκριμένο ναό.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία γυναίκας που ταξίδεψε από την Αμαλιάδα μαζί με τα παιδιά της για να τον αποχαιρετήσει:

«Έχουμε έρθει από πολύ μακριά για τον Γιώργο, από την Αμαλιάδα. Δεν γινόταν να μην έρθουμε, μας ήταν αδύνατον. Έφερα και τα παιδιά μου να πω το τελευταίο “αντίο” στον Γιώργο. Είμαστε πολύ συγκινημένοι. Σοκαριστήκαμε όταν το μάθαμε».

Η λαϊκή αγρυπνία και η ανακοίνωση της οικογένειας

Η λαϊκή αγρυπνία έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 19:30 της Κυριακής στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Όπως ανέφερε η οικογένεια, θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, προκειμένου όσοι επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή.

Στην ανακοίνωσή της, η οικογένεια ανέφερε:

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η “λαϊκή αγρυπνία”, ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης, θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».

Έξω από την εκκλησία έχει τοποθετηθεί κουτί του Humanity Greece, καθώς η οικογένεια έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν τον οργανισμό.

Η διευκρίνιση για την εξόδιο ακολουθία και την ταφή

Νεότερη διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία της κηδείας έδωσε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως ανέφερε, η εξόδιος ακολουθία τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί παρουσία κόσμου, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 13:00, ενώ η οικογένεια έχει ζητήσει η διαδικασία της ταφής να παραμείνει ιδιωτική.