«Στην παλιά του γειτονιά» ο Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτασε η σορός του τραγουδιστή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια – «Αθάνατος» φώναζε ο κόσμος

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στην Αγία Τριάδα Νίκαιας για το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η λαϊκή αγρυπνία αρχίζει στις 19:30 της Κυριακής, ενώ τη Δευτέρα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο.

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Γιώργος Μαζωνάκης, κηδεία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών.
  • Άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν φτάσει στη Νίκαια από διαφορετικές περιοχές της χώρας, κρατώντας λευκά λουλούδια και τραγουδώντας επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων το «Είσαι το Λάθος μου το Τελευταίο».
  • Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου παρουσία κόσμου, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. Ο τραγουδιστής είχε ιδιαίτερο δεσμό με την Αγία Τριάδα Νίκαιας, καθώς, όταν ήταν παιδί, ντυνόταν παπαδάκι και έψελνε στον συγκεκριμένο ναό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι τελευταίες εξελίξεις

  • Ο κόσμος παραμένει έξω από την εκκλησία, τραγουδώντας το «Θέλω να Γυρίσω στα Παλιά»

  • Η στιγμή που το φέρετρο του Γιώργου Μαζωνάκη φτάνει στην εκκλησία


     

     

     

     

  • Νέες φωτογραφίες από το πλήθος κόσμου που έχει μαζευτεί

     

     

  • Την στιγμή που μπήκε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκκλησία ο κόσμος φώναζε αθάνατος

  • Έφτασε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αγία Τριάδα Νίκαιας

    Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Νίκαια για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών.

     

    Κατά την άφιξη της σορού στην εκκλησία, οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και πέταξαν λουλούδια, ενώ από τα ηχεία ακουγόταν το τραγούδι «Ώρες Μικρές».

     

    Η παρουσία του κόσμου ήταν μεγάλη, με θαυμαστές του τραγουδιστή να παραμένουν έξω από την εκκλησία ενόψει της τελετής, προκειμένου να πουν το τελευταίο αντίο στον καλλιτέχνη.

  • Αυτοκίνητα με ανοιχτές πόρτες έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας

    Με αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη να ακούγονται από αυτοκίνητα με ανοιχτές πόρτες, ο κόσμος τον τιμά με τον δικό του τρόπο.

     

  • «Ήρθα από την Αμαλιάδα για τον Γιώργο»

    Ανάμεσα στους ανθρώπους που ταξίδεψαν στη Νίκαια βρίσκεται και η Μακρίνα, η οποία έφτασε από την Αμαλιάδα μαζί με τα παιδιά της για να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή.

     

    «Έχουμε έρθει από πολύ μακριά για τον Γιώργο, από την Αμαλιάδα, στον νομό Ηλείας. Δεν γινόταν να μην έρθουμε. Μας ήταν αδύνατο. Έφερα και τα παιδιά μου για να πω το τελευταίο αντίο στον Γιώργο. Είμαστε πολύ συγκινημένοι», είπε.

     

    Αναφερόμενη στη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατό του, πρόσθεσε: «Και έρχονται τα χειρότερα, όπως βλέπετε, γιατί όταν έρθει (σ.σ. η σορός) θα γίνεται χαμός. Κρίμα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν έχω κάτι άλλο».

  • «Θλίψη και αδικία»

    Η κυρία Αγγελική, περιέγραψε τη συγκίνησή της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

     

    «Θλίψη και αδικία. Άδικα έφυγε. Άδικα, πολύ άδικα. Πολύ νέος και είχε πάρα πολλά να μας δώσει ακόμα. Σοκαρίστηκα, ναι, πάρα πολύ, όπως όλοι μας. Όχι μόνο εγώ. Όλοι γενικά σοκαριστήκαμε με αυτό που έγινε και με τον τρόπο που έγινε. Δεν ήταν άρρωστος για να το περιμένουμε. Ήρθε το ξαφνικό από εκεί που δεν το περιμένεις. Κρίμα. Πολύ κρίμα», ανέφερε.

     

    Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τουλάχιστον με τον θάνατό του μπορεί να σωθούν άλλοι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι να πω. Τα έχουμε χαμένα. Να είστε καλά».

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς σε ιδιωτικό ιατρείο.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν φτάσει στη Νίκαια από διαφορετικές περιοχές της χώρας, ενώ πούλμαν με θαυμαστές του τραγουδιστή καταφθάνουν από νωρίς το απόγευμα. Πολλοί κρατούν λευκά λουλούδια, ενώ άλλοι έχουν τοποθετήσει έξω από τον ναό χαρτιά με στίχους από τραγούδια του, μεταξύ των οποίων οι φράσεις «να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ» και «δίχτυ πως με έπιασε ο καημός απόψε πάλι».

Intime Live

Λίγο πριν από την έναρξη της λαϊκής αγρυπνίας, το πλήθος περίμενε την άφιξη της σορού, χειροκροτώντας ρυθμικά και τραγουδώντας επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη. Μεταξύ άλλων ακούστηκε το «Είσαι το Λάθος μου το Τελευταίο», ενώ κάποιοι από τους συγκεντρωμένους φώναζαν «αθάνατος». Στους δρόμους γύρω από την εκκλησία βρίσκονται επίσης αυτοκίνητα από τα οποία ακούγονται τραγούδια του καλλιτέχνη.

Intime Live

Στον ναό βρέθηκε και η Εύη Καλογηροπούλου, κρατώντας λευκά λουλούδια. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, καθώς η σκηνοθέτις είχε σκηνοθετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στην ταινία μικρού μήκους «Ο θρόνος του Ξέρξη».

Intime Live

Κάτοικοι της περιοχής και ιερείς ανέφεραν ότι ο τραγουδιστής είχε ιδιαίτερο δεσμό με την Αγία Τριάδα Νίκαιας, καθώς, όταν ήταν παιδί, ντυνόταν παπαδάκι και έψελνε στον συγκεκριμένο ναό.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία γυναίκας που ταξίδεψε από την Αμαλιάδα μαζί με τα παιδιά της για να τον αποχαιρετήσει:

«Έχουμε έρθει από πολύ μακριά για τον Γιώργο, από την Αμαλιάδα. Δεν γινόταν να μην έρθουμε, μας ήταν αδύνατον. Έφερα και τα παιδιά μου να πω το τελευταίο “αντίο” στον Γιώργο. Είμαστε πολύ συγκινημένοι. Σοκαριστήκαμε όταν το μάθαμε».

Η λαϊκή αγρυπνία και η ανακοίνωση της οικογένειας

Η λαϊκή αγρυπνία έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 19:30 της Κυριακής στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Όπως ανέφερε η οικογένεια, θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, προκειμένου όσοι επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή.

Στην ανακοίνωσή της, η οικογένεια ανέφερε:

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η “λαϊκή αγρυπνία”, ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης, θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».

Έξω από την εκκλησία έχει τοποθετηθεί κουτί του Humanity Greece, καθώς η οικογένεια έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν τον οργανισμό.

Η διευκρίνιση για την εξόδιο ακολουθία και την ταφή

Νεότερη διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία της κηδείας έδωσε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως ανέφερε, η εξόδιος ακολουθία τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί παρουσία κόσμου, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 13:00, ενώ η οικογένεια έχει ζητήσει η διαδικασία της ταφής να παραμείνει ιδιωτική.

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