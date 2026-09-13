Ντάνιελ Μαλντίνι: Στο νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο τα ξημερώματα της Κυριακής

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Στιγμές αγωνίας έζησε τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9) ο ποδοσφαιριστής Ντάνιελ Μαλντίνι.

Ο 24χρονος άσος της Κάλιαρι και γιός του Πάολο Μαλντίνι, ο οποίος χάρισε το βράδυ του Σαββάτου (12/9) στην ομάδα του τη νίκη με 2-1 επί της Αταλάντα στο Μπέργκαμο, ενεπλάκη λίγες ώρες αργότερα σε τροχαίο στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου και διακομίσθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Schianto all’alba a Milano per Daniel Maldini. L’attaccante del Cagliari, figlio dell’ex capitano del Milan Paolo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto all’alba ed è finito in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli, fortunatamente non in condizioni… pic.twitter.com/p2AZvZP5yQ — Repubblica (@repubblica) September 13, 2026



Ο Μαλντίνι είχε βρει δίχτυα από το σημείο του πέναλτι, διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα που έδωσε στην Κάλιαρι ένα σημαντικό «διπλό» και την ανέβασε στην πρώτη τετράδα της Serie A.

Περίπου στις 05:00 της Κυριακής (13/9), δύο οχήματα συγκρούστηκαν στην οδό Via Caracciolo.

Στα αυτοκίνητα επέβαιναν συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Μαλντίνι, ενώ από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμη δύο γυναίκες, ηλικίας 20 και 22 ετών, καθώς και τρεις άνδρες 19, 20 και 21 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα και όχημα με ιατρικό προσωπικό.

Ένας από τους εμπλεκόμενους δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ οι υπόλοιποι πέντε διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Ο Μαλντίνι έχει δύο γκολ σε τέσσερις συμμετοχές τη φετινή σεζόν, ενώ το καλοκαίρι έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ιταλίας. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Μίλαν, Σπέτσια, Έμπολι, Μόντσα και Αταλάντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ