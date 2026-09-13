Ντάνιελ Μαλντίνι: Στο νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο τα ξημερώματα της Κυριακής

Ο ποδοσφαιριστής Ντάνιελ Μαλντίνι ενεπλάκη τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9) σε τροχαίο στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου, λίγες ώρες μετά τη νίκη της Κάλιαρι επί της Αταλάντα όπου σκόραρε. Ο 24χρονος άσος, γιος του Πάολο Μαλντίνι, διακομίσθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για εξετάσεις, χωρίς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί σύμφωνα με την αστυνομία.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Ντάνιελ Μαλντίνι
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ποδοσφαιριστής Ντάνιελ Μαλντίνι ενεπλάκη τα ξημερώματα της Κυριακής σε τροχαίο στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου.
  • Το ατύχημα συνέβη λίγες ώρες αφότου ο Μαλντίνι χάρισε στην Κάλιαρι τη νίκη επί της Αταλάντα με γκολ του.
  • Ο Μαλντίνι και οι υπόλοιποι πέντε επιβαίνοντες διακομίσθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο, χωρίς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στιγμές αγωνίας έζησε τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9) ο ποδοσφαιριστής Ντάνιελ Μαλντίνι.

Ο 24χρονος άσος της Κάλιαρι και γιός του Πάολο Μαλντίνι, ο οποίος χάρισε το βράδυ του Σαββάτου (12/9) στην ομάδα του τη νίκη με 2-1 επί της Αταλάντα στο Μπέργκαμο, ενεπλάκη λίγες ώρες αργότερα σε τροχαίο στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου και διακομίσθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για εξετάσεις.


Ο Μαλντίνι είχε βρει δίχτυα από το σημείο του πέναλτι, διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα που έδωσε στην Κάλιαρι ένα σημαντικό «διπλό» και την ανέβασε στην πρώτη τετράδα της Serie A.

Περίπου στις 05:00 της Κυριακής (13/9), δύο οχήματα συγκρούστηκαν στην οδό Via Caracciolo.

Στα αυτοκίνητα επέβαιναν συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Μαλντίνι, ενώ από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμη δύο γυναίκες, ηλικίας 20 και 22 ετών, καθώς και τρεις άνδρες 19, 20 και 21 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα και όχημα με ιατρικό προσωπικό.

Ένας από τους εμπλεκόμενους δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ οι υπόλοιποι πέντε διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Ο Μαλντίνι έχει δύο γκολ σε τέσσερις συμμετοχές τη φετινή σεζόν, ενώ το καλοκαίρι έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ιταλίας. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Μίλαν, Σπέτσια, Έμπολι, Μόντσα και Αταλάντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ