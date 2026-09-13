Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Νίκες για Άρσεναλ και Ρεάλ, ισοπαλίες σε Αγγλία, Ιταλία και Γαλλία – Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

Γεμάτη δράση ήταν η βραδιά στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με σημαντικά αποτελέσματα και αρκετές εκπλήξεις.
Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισαν νικηφόρα, ενώ Τσέλσι, Τότεναμ, Μίλαν και Λάτσιο άφησαν βαθμούς. Στη Ligue 1, η Οσέρ ήταν η μοναδική ομάδα που πανηγύρισε, σε μια αγωνιστική με αρκετές ισοπαλίες.
Η Άρσεναλ επικράτησε 2-0 της Σάντερλαντ και έκανε το 4Χ4 στην Premier League, παραμένοντας στην κορυφή. Αντίθετα, η Τσέλσι έμεινε στο 2-2 με τη Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ενώ η Τότεναμ δεν κατάφερε να πανηγυρίσει ούτε αυτή τη φορά, μένοντας στο 0-0 με την Έβερτον.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε 2-1 την Άστον Βίλα, Μπόρνμουθ και Μπρέντφορντ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, ενώ η Ίπσουιτς επικράτησε 3-2 της Κρίσταλ Πάλας εκτός έδρας. Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Φούλαμ.
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου:
- Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2
- Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ 2-2
- Τσέλσι – Χαλ 2-2
- Κρίσταλ Πάλας – Ίπσουιτς 2-3
- Λίβερπουλ – Φούλαμ 0-0
- Τότεναμ – Έβερτον 0-0
- Σάντερλαντ – Άρσεναλ 0-2
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου:
- Κόβεντρι – Μπράιτον
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου:
- Λιντς – Νιουκάστλ
Στην Bundesliga, η Ντόρτμουντ επικράτησε 3-0 της Πάντερμπορν, ενώ η Φράιμπουργκ διέλυσε με 5-0 την Γκλάντμπαχ. Νίκη και για τη Χόφενχαϊμ, που επικράτησε 2-1 της Στουτγκάρδης.
Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο, επικρατώντας 3-1 της Μάιντς, ενώ Άουγκσμπουργκ και Λεβερκούζεν έμειναν στο 2-2.
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου:
- Ουνιόν Βερολίνου – Σάλκε 1-3
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου:
- Ντόρτμουντ – Πάντερμπορν 3-0
- Μάιντς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-3
- Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη 2-1
- Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ 5-0
- Άουγκσμπουργκ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-2
- Κολωνία – Βέρντερ Βρέμης 1-1
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου:
- Λειψία – Αμβούργο
- Έλβερσμπεργκ – Μπάγερν Μονάχου
Στην Ιταλία, Μίλαν και Λάτσιο αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Serie A. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 2-0, όμως οι «ροσονέρι» επέστρεψαν στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν τον βαθμό.
Στο άλλο παιχνίδι, η Κάλιαρι πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Αταλάντα στο Μπέργκαμο.
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου:
- Βενέτσια – Φιορεντίνα 2-4
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου:
- Τζένοα – Φροζινόνε 1-1
- Λάτσιο – Μίλαν 2-2
- Αταλάντα – Κάλιαρι 1-2
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου:
- Λέτσε – Μόντσα
- Νάπολι – Μπολόνια
- Σασουόλο – Γιουβέντους
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου:
- Κόμο – Πάρμα
- Τορίνο – Ρόμα
- Ίντερ – Ουντινέζε
Στη LaLiga, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 4-1 της Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ η Σεβίλλη νίκησε 1-0 τη Βαλένθια. Η Εσπανιόλ πέρασε με 2-0 από την έδρα της Οσασούνα, ενώ Ράσινγκ Σανταντέρ και Αλαβές έμειναν στο 2-1 υπέρ των γηπεδούχων.
Ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Αθλέτικ Μπιλμπάο και Έλτσε.
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου:
- Σεβίλλη – Βαλένθια 1-0
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου:
- Σανταντέρ – Αλαβές 2-1
- Οσασούνα – Εσπανιόλ 0-2
- Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ελτσε 1-1
- Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγεκάνο 4-1
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου:
- Θέλτα – Μάλαγα
- Λεβάντε – Μπαρτσελόνα
- Χετάφε – Λα Κορούνια
- Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου:
- Βιγιαρεάλ – Μπέτις
Τέλος, η Οσέρ ήταν η μοναδική ομάδα που πανηγύρισε στα τέσσερα παιχνίδια της Ligue 1, επικρατώντας 1-0 της Νις και παίρνοντας τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα.
Στα υπόλοιπα ματς, Παρί FC και Λυών έμειναν στο 0-0, όπως και Χάβρη και Ανζέ, ενώ Λοριάν και Τουλούζ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2.
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου:
- Ρεν – Μαρσέιγ 1-0
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου:
- Στρασβούργο – Μονακό 1-1
- Οσέρ – Νις 1-0
- Χάβρη – Ανζέ 0-0
- Λοριάν – Τουλούζ 2-2
- Παρί FC – Λυών 0-0
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου:
- Λιλ – Τρουά
- Λε Μαν – Λανς
- Μπρεστ – Παρί Σεν Ζερμέν