Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Νίκες για Άρσεναλ και Ρεάλ, ισοπαλίες σε Αγγλία, Ιταλία και Γαλλία – Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

Η βραδιά στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα περιλάμβανε νίκες για Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ Τσέλσι, Τότεναμ, Μίλαν και Λάτσιο κατέγραψαν ισοπαλίες. Η Οσέρ ήταν η μοναδική ομάδα που πανηγύρισε στη Ligue 1, σε μια αγωνιστική γεμάτη δράση με σημαντικά αποτελέσματα και εκπλήξεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισαν νικηφόρα, ενώ Τσέλσι, Τότεναμ, Μίλαν και Λάτσιο άφησαν βαθμούς.
  • Στην Premier League, η Άρσεναλ επικράτησε 2-0 της Σάντερλαντ και παραμένει στην κορυφή, ενώ στην Ιταλία, Μίλαν και Λάτσιο αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο ντέρμπι.
  • Στην Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 4-1 της Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ στη Ligue 1, η Οσέρ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη, επικρατώντας 1-0 της Νις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Γεμάτη δράση ήταν η βραδιά στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με σημαντικά αποτελέσματα και αρκετές εκπλήξεις.

Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισαν νικηφόρα, ενώ Τσέλσι, Τότεναμ, Μίλαν και Λάτσιο άφησαν βαθμούς. Στη Ligue 1, η Οσέρ ήταν η μοναδική ομάδα που πανηγύρισε, σε μια αγωνιστική με αρκετές ισοπαλίες.

Η Άρσεναλ επικράτησε 2-0 της Σάντερλαντ και έκανε το 4Χ4 στην Premier League, παραμένοντας στην κορυφή. Αντίθετα, η Τσέλσι έμεινε στο 2-2 με τη Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ενώ η Τότεναμ δεν κατάφερε να πανηγυρίσει ούτε αυτή τη φορά, μένοντας στο 0-0 με την Έβερτον.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε 2-1 την Άστον Βίλα, Μπόρνμουθ και Μπρέντφορντ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, ενώ η Ίπσουιτς επικράτησε 3-2 της Κρίσταλ Πάλας εκτός έδρας. Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Φούλαμ.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου:

  • Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2
  • Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ 2-2
  • Τσέλσι – Χαλ 2-2
  • Κρίσταλ Πάλας – Ίπσουιτς 2-3
  • Λίβερπουλ – Φούλαμ 0-0
  • Τότεναμ – Έβερτον 0-0
  • Σάντερλαντ – Άρσεναλ 0-2

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου:

  • Κόβεντρι – Μπράιτον
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου:

  • Λιντς – Νιουκάστλ

Standings provided by Sofascore

Στην Bundesliga, η Ντόρτμουντ επικράτησε 3-0 της Πάντερμπορν, ενώ η Φράιμπουργκ διέλυσε με 5-0 την Γκλάντμπαχ. Νίκη και για τη Χόφενχαϊμ, που επικράτησε 2-1 της Στουτγκάρδης.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο, επικρατώντας 3-1 της Μάιντς, ενώ Άουγκσμπουργκ και Λεβερκούζεν έμειναν στο 2-2.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου:

  • Ουνιόν Βερολίνου – Σάλκε 1-3

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου:

  • Ντόρτμουντ – Πάντερμπορν 3-0
  • Μάιντς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-3
  • Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη 2-1
  • Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ 5-0
  • Άουγκσμπουργκ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-2
  • Κολωνία – Βέρντερ Βρέμης 1-1

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου:

  • Λειψία – Αμβούργο
  • Έλβερσμπεργκ – Μπάγερν Μονάχου

Standings provided by Sofascore

Στην Ιταλία, Μίλαν και Λάτσιο αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Serie A. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 2-0, όμως οι «ροσονέρι» επέστρεψαν στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν τον βαθμό.

Στο άλλο παιχνίδι, η Κάλιαρι πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Αταλάντα στο Μπέργκαμο.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου:

  • Βενέτσια – Φιορεντίνα 2-4

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου:

  • Τζένοα – Φροζινόνε 1-1
  • Λάτσιο – Μίλαν 2-2
  • Αταλάντα – Κάλιαρι 1-2

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου:

  • Λέτσε – Μόντσα
  • Νάπολι – Μπολόνια
  • Σασουόλο – Γιουβέντους

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου:

  • Κόμο – Πάρμα
  • Τορίνο – Ρόμα
  • Ίντερ – Ουντινέζε

Standings provided by Sofascore

Στη LaLiga, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 4-1 της Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ η Σεβίλλη νίκησε 1-0 τη Βαλένθια. Η Εσπανιόλ πέρασε με 2-0 από την έδρα της Οσασούνα, ενώ Ράσινγκ Σανταντέρ και Αλαβές έμειναν στο 2-1 υπέρ των γηπεδούχων.

Ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Αθλέτικ Μπιλμπάο και Έλτσε.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου:

  • Σεβίλλη – Βαλένθια 1-0

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου:

  • Σανταντέρ – Αλαβές 2-1
  • Οσασούνα – Εσπανιόλ 0-2
  • Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ελτσε 1-1
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγεκάνο 4-1

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου:

  • Θέλτα – Μάλαγα
  • Λεβάντε – Μπαρτσελόνα
  • Χετάφε – Λα Κορούνια
  • Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου:

  • Βιγιαρεάλ – Μπέτις

Standings provided by Sofascore

Τέλος, η Οσέρ ήταν η μοναδική ομάδα που πανηγύρισε στα τέσσερα παιχνίδια της Ligue 1, επικρατώντας 1-0 της Νις και παίρνοντας τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Στα υπόλοιπα ματς, Παρί FC και Λυών έμειναν στο 0-0, όπως και Χάβρη και Ανζέ, ενώ Λοριάν και Τουλούζ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου:

  • Ρεν – Μαρσέιγ 1-0

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου:

  • Στρασβούργο – Μονακό 1-1
  • Οσέρ – Νις 1-0
  • Χάβρη – Ανζέ 0-0
  • Λοριάν – Τουλούζ 2-2
  • Παρί FC – Λυών 0-0

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου:

  • Λιλ – Τρουά
  • Λε Μαν – Λανς
  • Μπρεστ – Παρί Σεν Ζερμέν

Standings provided by Sofascore
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