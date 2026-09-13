Ουγκάντα: Εκδόθηκε στις ΗΠΑ απόστρατος συνταγματάρχης για υπόθεση εμπορίας όπλων σε μεξικανικά καρτέλ

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Στις ΗΠΑ βρίσκεται πλέον απόστρατος αξιωματικός της Ουγκάντας, ο οποίος εκδόθηκε προκειμένου να αντιμετωπίσει κατηγορίες για συμμετοχή σε φερόμενη συνωμοσία με στόχο την προμήθεια βαρύ οπλισμού σε ισχυρά μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών.

Πρόκειται για τον συνταγματάρχη ε.α. Κατούνγκι Μάικλ Εμπέιρουε, πρώην αξιωματικό των υπηρεσιών πληροφοριών και άλλοτε στενό συνεργάτη του Μαχούζι Καϊνέρουγκαμπα, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουγκάντας και γιου του προέδρου της χώρας, Γιοουέρι Μουσέβενι.

Συμφωνία 53,7 εκατ. ευρώ για βαρύ οπλισμό

Οι αμερικανικές αρχές δημοσιοποίησαν τον Ιούλιο του 2025 κατηγορητήριο σε βάρος του Εμπέιρουε και ακόμη τριών προσώπων, υπηκόων Βουλγαρίας, Κένυας και Τανζανίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι τέσσερις άνδρες φέρονται να σχεδίαζαν την πώληση όπλων συνολικής αξίας περίπου 53,7 εκατ. ευρώ σε μεξικανικά καρτέλ, μεταξύ των οποίων και το ισχυρό Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο.

Ο εξοπλισμός που φέρεται να περιλαμβανόταν στη συμφωνία δεν περιοριζόταν σε συμβατικά όπλα. Οι αμερικανικές αρχές κάνουν λόγο για οπλοπολυβόλα, εκτοξευτές οπλοβομβίδων, νάρκες κατά προσωπικού, πυραύλους εδάφους-αέρος, μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα και αντιαεροπορικά πυροβόλα.

Η σύλληψη στην Καμπάλα και η έκδοση

Ο Εμπέιρουε συνελήφθη στις 27 Ιουνίου στην Κολόλο, μία από τις πιο εύπορες συνοικίες της Καμπάλα, και δύο ημέρες αργότερα οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης.

Στα τέλη Αυγούστου, οι αρχές της Ουγκάντας ανακοίνωσαν ότι είχε γίνει δεκτό το αμερικανικό αίτημα έκδοσης, προκειμένου να δικαστεί στην ανατολική περιφέρεια της Βιρτζίνια. Η έκδοσή του πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια, με τις αμερικανικές αρχές να αναλαμβάνουν τη μεταφορά του.

Η σχέση με τον γιο του προέδρου

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των προηγούμενων διασυνδέσεων του απόστρατου αξιωματικού με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ουγκάντας.

Ο Εμπέιρουε είχε υπηρετήσει ως στενός συνεργάτης του Μαχούζι Καϊνέρουγκαμπα, ενώ το 2023 είχε ενταχθεί στην κεντρική επιτροπή του πολιτικού του κινήματος. Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2025, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των αμερικανικών κατηγοριών, ο διορισμός του ανακλήθηκε και η σχετική ανάρτηση διαγράφηκε.

Πλέον, ο πρώην αξιωματικός καλείται να αντιμετωπίσει ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης τις κατηγορίες που του αποδίδονται.