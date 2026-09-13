Αυγά: 6 πιθανά οφέλη για την υγεία από την καθημερινή κατανάλωσή τους – Τι έδειξαν μελέτες

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Τα αυγά αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή τρόφιμα, αλλά και ένα από εκείνα που έχουν προκαλέσει αρκετές συζητήσεις γύρω από τη διατροφική τους αξία και τη χοληστερίνη. Νεότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωσή τους μπορεί να συνδέεται με οφέλη για την καρδιά, τον εγκέφαλο, τα οστά και τον έλεγχο του σωματικού βάρους.

6 πιθανά οφέλη για την υγεία από την καθημερινή κατανάλωση αυγών

Ορισμένοι χαρακτηρίζουν τα αυγά ως «διατροφική υπερτροφή», ενώ άλλοι τα αποφεύγουν λόγω ανησυχιών για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε χοληστερίνη. Πλούσια σε πρωτεΐνη, βιταμίνες και σημαντικά θρεπτικά συστατικά, τα αυγά μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Επιστημονικές μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση της κατανάλωσής τους με διαφορετικούς δείκτες υγείας, από την καρδιά και την αρτηριακή πίεση έως τη γνωστική λειτουργία, την υγεία των οστών και τη διαχείριση του βάρους.

Έξι οφέλη για την υγεία από την καθημερινή κατανάλωση αυγών, σύμφωνα με μελέτες:

Καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία και χαμηλότερος κίνδυνος καρδιακών παθήσεων

Καλύτερες τιμές αρτηριακής πίεσης, σακχάρου στο αίμα και υγιείς μεταβολικές λειτουργίες

Επιβράδυνση της γήρανσης του εγκεφάλου και ενίσχυση της γνωστικής υγείας

Ισχυρότερα και πιο ανθεκτικά οστά

Πηγή βιταμινών για καλύτερη όραση

Αίσθημα κορεσμού και καλύτερος έλεγχος του βάρους

Καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία και χαμηλότερος κίνδυνος καρδιακών παθήσεων

Μελέτη του 2025 που δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nutrients διαπίστωσε ότι η κατανάλωση 1 έως 6 αυγών την εβδομάδα συνδέεται με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και χαμηλότερο κίνδυνο καρδιοαγγειακού θανάτου.

Σε σύγκριση με όσους δεν έτρωγαν καθόλου, τα άτομα που κατανάλωναν 1 έως 6 αυγά την εβδομάδα είχαν 29% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιοαγγειακά νοσήματα και 15% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες με δυσλιπιδαιμία, ο κίνδυνος καρδιοαγγειακού θανάτου ήταν κατά 27% χαμηλότερος.

Καλύτερες τιμές αρτηριακής πίεσης, σακχάρου στο αίμα και υγιείς μεταβολικές λειτουργίες

Μελέτη του 2023 στο περιοδικό Nutrients έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν τουλάχιστον 5 αυγά την εβδομάδα είχαν 28% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2 και 32% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν υψηλή αρτηριακή πίεση.

Ο συνδυασμός των αυγών με φυτικές ίνες, ψάρια και δημητριακά ολικής αλέσεως μπορεί να μειώσει περαιτέρω τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 κατά 26% έως 29%.

Επιβράδυνση της γήρανσης του εγκεφάλου και ενίσχυση της γνωστικής υγείας

Τον Απρίλιο του 2026, το The Journal of Nutrition δημοσίευσε μια ευρεία μελέτη που παρακολούθησε περισσότερους από 40.000 ανθρώπους για πάνω από 15 χρόνια. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η μέτρια κατανάλωση αυγών συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ, ενώ η πλήρης αποχή από αυτά μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου.

Όσοι έτρωγαν αυγά τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα είχαν 27% χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν Αλτσχάιμερ, ενώ εκείνοι που δεν έτρωγαν καθόλου παρουσίασαν 22% υψηλότερο κίνδυνο.

Ισχυρότερα και πιο ανθεκτικά οστά

Μελέτη του 2024 στο περιοδικό Food & Function διαπίστωσε ότι η κατανάλωση περίπου 100 γραμμαρίων αυγού την ημέρα (περίπου δύο αυγά) βελτίωσε σημαντικά την οστική πυκνότητα στον αυχένα του μηριαίου οστού και την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα αυγά διεγείρουν την αλκαλική φωσφατάση, ένα ένζυμο που εμπλέκεται στην ενδυνάμωση των οστών.

Πηγή βιταμινών για καλύτερη όραση

Όπως σημείωσε το 2023 η διατροφολόγος Wang Lu στον επιστημονικό ιστότοπο China Science Communication, τα αυγά είναι πλούσια σε άμεσα απορροφήσιμη βιταμίνη Α. Περιέχουν επίσης φυσικά λιπαρά που βοηθούν τον οργανισμό να απορροφά και να μεταβολίζει τη βιταμίνη Α πιο αποτελεσματικά, ενισχύοντας την όραση και τη συνολική υγεία των ματιών.

Αίσθημα κορεσμού και καλύτερος έλεγχος του βάρους

Τα αυγά είναι πλούσια σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, την οποία ο οργανισμός απορροφά εύκολα. Επειδή η πρωτεΐνη χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να χωνευτεί σε σχέση με τους υδατάνθρακες, διατηρεί το αίσθημα του κορεσμού για μεγαλύτερο διάστημα και περιορίζει την όρεξη.

Η κατανάλωση αυγών στο πρωινό παρατείνει το αίσθημα πληρότητας και μειώνει την τάση για τσιμπολόγημα κατά τη διάρκεια της ημέρας, διευκολύνοντας τη διαχείριση του σωματικού βάρους.