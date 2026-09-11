Υπνική άπνοια: Η πιθανή σύνδεση με μια διαταραχή του θυρεοειδούς – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Το έντονο ροχαλητό, οι διακοπές της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου και η έντονη κόπωση μέσα στην ημέρα είναι χαρακτηριστικά σημάδια της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας. Νέα μελέτη, ωστόσο, αναδεικνύει μια πιθανή σημαντική σύνδεση με μια ακόμη συχνή διαταραχή: τον υποθυρεοειδισμό.

Eρευνητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες με υπνική άπνοια παρουσίαζαν παράλληλα και υποθυρεοειδισμό, αναδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ύπνου και λειτουργίας του θυρεοειδούς.

Τι είναι ο υποθυρεοειδισμός – Τα ύπουλα συμπτώματα και οι πιθανοί κίνδυνοι

Πρόκειται για τον ιατρικό όρο που περιγράφει τον υπολειτουργικό θυρεοειδή αδένα. Ο θυρεοειδής είναι ένας αδένας σε σχήμα πεταλούδας που βρίσκεται στον λαιμό και παράγει ορμόνες οι οποίες ρυθμίζουν τον μεταβολισμό (τον τρόπο με τον οποίο το σώμα χρησιμοποιεί την ενέργεια), τα επίπεδα ενέργειας, τη θερμοκρασία του σώματος και τον καρδιακό ρυθμό.

Όσοι έχουν υποθυρεοειδισμό ενδέχεται να εμφανίσουν συμπτώματα, όπως αύξηση βάρους και κόπωση, σημάδια που δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστούν.

Ωστόσο, εάν ο υποθυρεοειδισμός μένει χωρίς θεραπεία, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην καρδιά και τα οστά. Εάν υποψιάζεστε ότι έχετε υποθυρεοειδισμό, είναι σημαντικό να επισκεφθείτε τον γιατρό σας για να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες αιματολογικές εξετάσεις.

Υποθυρεοειδισμός: Η σύνδεση με την υπνική άπνοια που αποκαλύπτει νέα μελέτη

Μια επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Sleep εξέτασε δεδομένα από 761 συμμετέχοντες στο Σάο Πάολο, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές εξετάσεις και πολυυπνογραφία (εξειδικευμένη εξέταση ύπνου).

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι περίπου το 12,6% των συμμετεχόντων έπασχε από αποφρακτική υπνική άπνοια. Ανάμεσα σε αυτούς, σχεδόν οι μισοί (49,5%) παρουσίαζαν παράλληλα και υποθυρεοειδισμό.

Για να κατανοήσουμε τη σημασία του ευρήματος, υπολογίζεται ότι μόλις το 5% του γενικού πληθυσμού πάσχει από προβλήματα στον θυρεοειδή.

Η Ellen Maria Sampaio Xerfan, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Περιμέναμε ότι ο επιπολασμός (το ποσοστό ή η αναλογία των ατόμων σε έναν πληθυσμό που πάσχουν από μια συγκεκριμένη ασθένεια ή κατάσταση σε μια δεδομένη χρονική στιγμή) της υπνικής άπνοιας θα ήταν σημαντικός ανάμεσα στα άτομα με υποθυρεοειδισμό, αλλά το αποτέλεσμα ήταν πολύ υψηλότερο από ό,τι φανταζόμασταν. Οι βιβλιογραφικές μελέτες αναφέρουν συνήθως ποσοστά μεταξύ 30% και 40%, αλλά εμείς διαπιστώσαμε ότι σχεδόν το ήμισυ των συμμετεχόντων μας είχε και τις δύο παθήσεις».

Η σημασία της σωστής θεραπείας

Αν και η μελέτη δεν εξήγησε τον ακριβή μηχανισμό για τον οποίο συνυπάρχουν οι δύο παθήσεις, έδειξε ότι τα άτομα με υποθυρεοειδισμό που λάμβαναν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή απολάμβαναν καλύτερο και βαθύτερο ύπνο.

Η Xerfan πρόσθεσε: «Ο ύπνος και ο θυρεοειδής συνδέονται με θεμελιώδεις μηχανισμούς ομοιόστασης του οργανισμού. Υπάρχει μια σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο συστημάτων: οι διαταραχές ύπνου μπορούν να επηρεάσουν την ορμονική ρύθμιση, ακριβώς όπως η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου».

Το συμπέρασμα της μελέτης

Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν πόσο σημαντικό είναι να εντάσσεται ο προληπτικός έλεγχος της λειτουργίας του θυρεοειδούς στη φροντίδα των ασθενών με υπνική άπνοια και, αντίστοιχα, να αξιολογούνται για υπνική άπνοια όσοι διαγιγνώσκονται με διαταραχές του θυρεοειδούς.