Ύπνος: Πώς να διαλέξετε το ιδανικό μαξιλάρι – Τα 4 χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν οι επιστήμονες

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Το μαξιλάρι που χρησιμοποιείτε κάθε βράδυ δεν επηρεάζει μόνο την άνεσή σας, αλλά μπορεί να παίζει ρόλο και στην ποιότητα του ύπνου και στη στήριξη του αυχένα. Νέα συστηματική ανασκόπηση 11 μελετών εντόπισε τέσσερα χαρακτηριστικά που φαίνεται να συνδέονται με καλύτερο ύπνο, πιο σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και λιγότερο πόνο στον αυχένα.

Από το υλικό και το ύψος μέχρι το σχήμα και τη θερμοκρασία, ανακαλύψτε τι αξίζει να προσέξετε πριν επιλέξετε το επόμενο μαξιλάρι σας.

Επιστήμονες αποκαλύπτουν τα 4 χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το ιδανικό μαξιλάρι

Η πλειονότητα των ενηλίκων δυσκολεύεται να εξασφαλίσει έναν ποιοτικό νυχτερινό ύπνο, με σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού να κοιμάται συστηματικά λιγότερο από πέντε ώρες το βράδυ — ένα επίπεδο που οι ειδικοί θεωρούν επικίνδυνα χαμηλό.

Παράλληλα, περίπου τα δύο τρίτα των ανθρώπων θα εκδηλώσουν πόνο στον αυχένα σε κάποια φάση της ζωής τους, ενώ σχεδόν το 80% θα αντιμετωπίσει πόνους στη μέση και την πλάτη. Και το χειρότερο είναι ότι ο πόνος στην πλάτη και τον αυχένα επιδεινώνει την ποιότητα του ύπνου, ενώ η αϋπνία με τη σειρά της αυξάνει την αίσθηση του πόνου, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο.

Τα καλά νέα είναι ότι μια συστηματική ανασκόπηση μελετών εντόπισε τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα μαξιλάρι για να προσφέρει ανακούφιση από τα τρία αυτά προβλήματα.

Τι να προσέξετε κατά την αγορά μαξιλαριού

Η συγκεκριμένη μελέτη αναλύει 11 διαφορετικές μελέτες στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 309 άτομα. Οι ερευνητές αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα διαφόρων υλικών, υψών, σχημάτων και θερμικών ιδιοτήτων στα μαξιλάρια.

Τα ευρήματα έδειξαν «ενδιάμεσου βαθμού στοιχεία ότι ορισμένες παράμετροι μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου, τη σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και να μειώσουν τον αυχενικό πόνο».

Τα 4 βασικά χαρακτηριστικά είναι:

Υλικό Latex (Λάτεξ): Αποδείχθηκε το πιο αποτελεσματικό υλικό για τη μείωση του πόνου στον αυχένα .

(Λάτεξ): Αποδείχθηκε το πιο αποτελεσματικό υλικό για τη . Ανατομικός / Κυρτός σχεδιασμός (Contoured) : Μαξιλάρια με κοίλωμα στο κέντρο και υπερυψωμένες άκρες, ιδιαίτερα ωφέλιμα για όσους κοιμούνται στο πλάι .

: Μαξιλάρια με κοίλωμα στο κέντρο και υπερυψωμένες άκρες, . Ύψος 7-11 εκατοστών : Ιδανικό ύψος για το χαμηλότερο, κεντρικό σημείο του μαξιλαριού, συμβάλλοντας στη σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης .

: Ιδανικό ύψος για το χαμηλότερο, κεντρικό σημείο του μαξιλαριού, συμβάλλοντας στη . Δροσιστική επιφάνεια (Cooling effect): Τα μαξιλάρια με τεχνολογία ψύξης συνδέθηκαν με μεγαλύτερη διάρκεια σε βαθύ ύπνο σε σύγκριση με τα συμβατικά.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να «συνυπολογίζουν όσες περισσότερες από τις παραπάνω παραμέτρους γίνεται, ώστε να επιλέγουν ένα μαξιλάρι που καλύπτει τις εξατομικευμένες ανάγκες τους για άνεση στον ύπνο».

Ποια μαξιλάρια θεωρούνται τα χειρότερα

Μια άλλη ανασκόπηση μελετών έδειξε ότι, γενικά, τα μαξιλάρια με πούπουλα τείνουν να έχουν χειρότερη απόδοση όσον αφορά τη στήριξη σε σύγκριση με τα μαξιλάρια από λάτεξ ή με ελατήρια.

Επιπλέον, μελέτη του 2011 υπέδειξε ότι όσοι χρησιμοποιούσαν πουπουλένια μαξιλάρια ανέφεραν σταθερά χαμηλότερα επίπεδα άνεσης και ποιότητας ύπνου.

Η σημασία της θέσης ύπνου

Η θέση στην οποία κοιμάστε παίζει καθοριστικό ρόλο:

Όσοι κοιμούνται στο πλάι: Ένα πολύ μαλακό μαξιλάρι μπορεί να αναγκάσει τον αυχένα να λυγίσει σε αφύσικη και επίπονη γωνία.

Όσοι κοιμούνται ανάσκελα ή μπρούμυτα: Ένα πολύ σκληρό ή ψηλό μαξιλάρι μπορεί να πιέσει το κεφάλι εκτός της φυσικής ευθυγράμμισης του σώματος.

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι ερευνητές τονίζουν ότι είναι απαραίτητο να λαμβάνετε πάντα υπόψη το δικό σας, προσωπικό επίπεδο άνεσης.