Τραμπ κατά Ζελένσκι: «Πρέπει να σταματήσει να πλήττει το ντίζελ στη Ρωσία – Προκαλεί έλλειψη καυσίμων»

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Σε δριμύτατη κριτική κατά του προέδρου της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας το Κίεβο να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις εναντίον των ρωσικών υποδομών παραγωγής ντίζελ.

Η τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται σε μια στιγμή δραματικής κλιμάκωσης των αεροπορικών επιδρομών και από τις δύο πλευρές.

«Να σταματήσει να χτυπά το ντίζελ στη Ρωσία»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Βολόντιμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο τουρνουά γκολφ Irish Open, το οποίο διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του θέρετρου Ντούνμπεγκ που κατέχει ο ίδιος στις ακτές του Ατλαντικού.

«Ο κ. Ζελένσκι πρέπει να κάνει ένα πράγμα. Πρέπει να σταματήσει να καταστρέφει το καύσιμο ντίζελ στη Ρωσία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Ας χτυπήσει άλλους στόχους, αλλά όχι το καύσιμο ντίζελ, επειδή προκαλεί έλλειψη ντίζελ», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόμενος στον Ουκρανό ομόλογό του.

«Μιλήσαμε με τον κ. Ζελένσκι για το θέμα αυτό… Αυτό δεν το κάνει η Μέση Ανατολή», πρόσθεσε σύμφωνα με την Kyiv Post.



Σύμφωνα με το Newsweek, η Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA) ανέφερε νωρίτερα ότι η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έφτασε στο ρεκόρ των 6,20 δολαρίων ανά γαλόνι, περίπου 68% υψηλότερη από ό,τι πέρυσι.

Η τακτική των ουκρανικών πληγμάτων και οι επιπτώσεις στη Ρωσία

Οι επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς της Ουκρανίας στοχεύουν εδώ και μήνες τη ρωσική βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος κλάδος όχι μόνο χρηματοδοτεί, αλλά και τροφοδοτεί άμεσα με καύσιμα την εισβολή της Μόσχας στη γειτονική της χώρα, η οποία διαρκεί πλέον περισσότερο από τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η εκστρατεία των ουκρανικών drones έχει αναγκάσει τις ρωσικές αρχές να επιβάλουν περιορισμούς και διανομή καυσίμων με δελτίο σε ολόκληρη τη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι η χώρα αποτελεί έναν από τους βασικότερους εξαγωγείς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Άλλες ουκρανικές επιθέσεις έχουν βάλει στο στόχαστρο μεγάλες ρωσικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως τη Wildberries, μεταφέροντας τις συνέπειες του πολέμου όλο και πιο κοντά στην καθημερινότητα των Ρώσων πολιτών.

Σφοδρά αμοιβαία πλήγματα

Παράλληλα, η Ρωσία έχει εντείνει σημαντικά την αεροπορική της εκστρατεία κατά της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και αεριωθούμενα drone για να διασπάσει την ουκρανική αεράμυνα.

Οι επιθέσεις της Μόσχας στοχεύουν το ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα, σε μια προσπάθεια που, σύμφωνα με αξιωματούχους, αποσκοπεί στην κάμψη του ηθικού των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν, καθώς Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν ευρείας κλίμακας επιθέσεις με drones.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν κοντά σε πετρελαϊκό και βιομηχανικό κόμβο στο Ταταρστάν της Ρωσίας.

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι ρωσικά drone σφυροκόπησαν το λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα και προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά σε συνοριακό πέρασμα με την Πολωνία.