Φθιώτιδα: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία – Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Πελασγία Φθιώτιδας. Η φωτιά δεν απειλεί μέχρι στιγμής κατοικίες, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Για τα αίτια έχει κινητοποιηθεί το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας, η οποία μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικίες.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
  • Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών Φθιώτιδας, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη μέσω drone.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:10 και, μέχρι στιγμής, δεν απειλεί κατοικίες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Στυλίδας συνδράμει με υδροφόρες.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη της πυρκαγιάς.

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