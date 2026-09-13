Πανικός σε πτήση της Turkish Airlines: Οι αναταράξεις τρομοκράτησαν τους επιβάτες – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές πανικού και τρόμου εκτυλίχθηκαν σε αεροσκάφος της Turkish Airlines που εκτελούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη προς την Τύνιδα, όταν βρέθηκε εν μέσω καταιγίδας με πολύ ισχυρές αναταράξεις. Βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές μέσα στην καμπίνα, ωστόσο το περιστατικό δεν είχε σοβαρές συνέπειες σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

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Διεθνή Νέα

ΑΝΤΑΡΑΞΕΙΣ TURKISH AIRLINES
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Turkish Airlines, όταν το αεροσκάφος βρέθηκε εν μέσω καταιγίδας με πολύ ισχυρές αναταράξεις.
  • Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές μέσα στην καμπίνα, με το αεροσκάφος να τραντάζεται έντονα και να ακούγονται φωνές τρόμου από τους επιβάτες.
  • Παρά τον πανικό, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το περιστατικό δεν είχε σοβαρές συνέπειες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σκηνές πανικού και για κάποιους επιβάτες σκηνές… τρόμου, εκτυλίχθηκαν σε αεροσκάφος της Turkish Airlines το οποίο εκτελούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη προς την Τύνιδα.

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Το αεροπλάνο «μπήκε στο μάτι» της καταιγίδας…

Εκεί που όλα κυλούσαν… ήρεμα, ξαφνικά το αεροσκάφος βρίσκεται εν μέσω καταιγίδας και αρχίζουν πολύ ισχυρές αναταράξεις με αποτέλεσμα οι επιβάτες να τρομοκρατηθούν.

Βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες και κυκλοφόρησε στα social media αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές μέσα στην καμπίνα. Το αεροσκάφος τραντάζεται έντονα, ενώ ακούγονται φωνές και κραυγές από επιβάτες.

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