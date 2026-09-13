Πανικός σε πτήση της Turkish Airlines: Οι αναταράξεις τρομοκράτησαν τους επιβάτες – ΒΙΝΤΕΟ

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Σκηνές πανικού και για κάποιους επιβάτες σκηνές… τρόμου, εκτυλίχθηκαν σε αεροσκάφος της Turkish Airlines το οποίο εκτελούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη προς την Τύνιδα.

Το αεροπλάνο «μπήκε στο μάτι» της καταιγίδας…

Εκεί που όλα κυλούσαν… ήρεμα, ξαφνικά το αεροσκάφος βρίσκεται εν μέσω καταιγίδας και αρχίζουν πολύ ισχυρές αναταράξεις με αποτέλεσμα οι επιβάτες να τρομοκρατηθούν.

Βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες και κυκλοφόρησε στα social media αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές μέσα στην καμπίνα. Το αεροσκάφος τραντάζεται έντονα, ενώ ακούγονται φωνές και κραυγές από επιβάτες.