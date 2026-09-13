Ναυάγιο επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία – Ένας νεκρός και 140 αγνοούμενοι

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Ένας νεκρός και 140 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός του ναυαγίου επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο, υπό κακές καιρικές συνθήκες, από το νησί της Ιάβας σε αυτό του Βόρνεο στην Ινδονησία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ινδονησιακής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 103 επιβάτες.

Ένας επιβάτης υπέκυψε μετά τη διάσωσή του…

«Μπορούμε να σας ανακοινώσουμε ότι ο συνολικός αριθμός των επιβατών που απομακρύνθηκαν από το πλοίο είναι 103», ανακοίνωσε ο τοπικός επικεφαλής των διασωστών Ι Πούτου Σουνταγιάνα. Ο ένας από τους επιβάτες που απομακρύνθηκαν υπέκυψε, διευκρίνισε αυτός ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους στο λιμάνι του Μπαντζαρμασίν, στο Βόρνεο.

«Η τύχη ενός ινδονησιακού επιβατικού πλοίου με 243 επιβαίνοντες αγνοείται σήμερα καθώς χάθηκε κάθε επαφή μαζί του ενώ ταξίδευε από την πόλη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας προς την πόλη Μπαντζαρμασίν του Νότιου Καλιμαντάν στη διάρκεια κακοκαιρίας», είχε αναφέρει νωρίτερα σε δήλωσή της η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με την εν λόγω υπηρεσία, πρόκειται για το πλοίο Virgo Transport 8 και μονάδες έρευνας και διάσωσης έχουν σταλεί στη θέση από την οποία αυτό το επιβατικό σκάφος είχε εκπέμψει για τελευταία φορά.

Ο Ι Πούτου Σουνταγιάνα δήλωσε ότι οι 103 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με διάφορα πλοία και μερικοί μεταφέρθηκαν σε λιμάνι της Ανατολικής Ιάβας. Δεν έκανε γνωστό τι ακριβώς συνέβη στο Virgo Transport 8.