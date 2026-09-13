Πυροβολισμοί έξω από beach bar στην Ανάβυσσο – Βρέθηκαν 2 κάλυκες και ίχνη αίματος στο σημείο – 2 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9) στην Ανάβυσσο μετά από πυροβολισμούς έξω από beach bar, με την αστυνομία να εντοπίζει δύο κάλυκες και ίχνη αίματος στο σημείο. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Περιπολικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην Ανάβυσσο μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από beach bar της περιοχής.
  • Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο κάλυκες και ίχνη αίματος, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.
  • Στο περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9) στην Ανάβυσσο μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από beach bar της περιοχής.

Βρέθηκαν 2 κάλυκες και ίχνη αίματος στο σημείο

Η αστυνομία κλήθηκε στις 05:15 το πρωί και άμεσα δυνάμεις της ΕΛΑΣ έσπευσαν στο σημείο όπου εντοπίστηκαν δύο κάλυκες, καθώς και ίχνη αίματος.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

 

2 τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, στο περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά 2 άτομα που μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων. Ο ένας τραυματίστηκε από βολίδα και ο δεύτερος από γυαλιά.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ