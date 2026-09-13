Πυροβολισμοί έξω από beach bar στην Ανάβυσσο – Βρέθηκαν 2 κάλυκες και ίχνη αίματος στο σημείο – 2 τραυματίες

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9) στην Ανάβυσσο μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από beach bar της περιοχής.

Βρέθηκαν 2 κάλυκες και ίχνη αίματος στο σημείο

Η αστυνομία κλήθηκε στις 05:15 το πρωί και άμεσα δυνάμεις της ΕΛΑΣ έσπευσαν στο σημείο όπου εντοπίστηκαν δύο κάλυκες, καθώς και ίχνη αίματος.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

2 τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, στο περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά 2 άτομα που μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων. Ο ένας τραυματίστηκε από βολίδα και ο δεύτερος από γυαλιά.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.