«Ώρες μικρές στα σκοτεινά» – Σε «λαϊκή αγρυπνία» από τις 7.30 το απόγευμα η σορός του Μαζωνάκη – Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τους δύο γιατρούς του Κολωνακίου

«Ώρες μικρές στα σκοτεινά» θα εκτυλιχθούν από τις 7.30 το απόγευμα σήμερα Κυριακή (13/9), όπου θα φτάσει η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια για την «λαϊκή αγρυπνία» η οποία θα διαρκέσει έως αύριο το πρωί (14/9).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στη μία το μεσημέρι της Δευτέρας στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ως εξής:

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Θερμή παράκληση , αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece»

Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις

Στο μεταξύ, νέα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του, αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, ενώ τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι χρόνοι που καταγράφονται από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι αντικρουόμενες καταθέσεις για την ώρα προσέλευσης και ένα σύνολο ψηφιακών ευρημάτων που, σύμφωνα με τις αρχές, ενδέχεται να φωτίσουν την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων.

Τα 42 λεπτά λειτουργίας του μηχανήματος και οι αντιφάσεις για τους χρόνους

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα δεδομένα του λογισμικού του μηχανήματος. Σύμφωνα με έγγραφο που προέκυψε μετά τον έλεγχο κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η τελευταία θεραπεία στο συγκεκριμένο μηχάνημα ξεκίνησε στις 14:14 και είχε διάρκεια 42 λεπτών.

Το στοιχείο αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό ότι τα 42 λεπτά αφορούσαν χρόνο προετοιμασίας του μηχανήματος. Κατά τον έλεγχο, η γιατρός κλήθηκε να πραγματοποιήσει δοκιμαστικά τη διαδικασία προετοιμασίας και, σύμφωνα με την ελεγκτή γιατρό και πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, Πολυτίμη Λεονάρδου, αυτή δεν διήρκεσε περισσότερο από 20 λεπτά.

Τα στοιχεία για τον χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε συνδυασμό με τις καταθέσεις για την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε φέρεται να έχει καταθέσει ότι έφτασαν στο ιατρείο στις 13:55, ενώ μία γραμματέας τοποθετεί την προσέλευση μεταξύ 14:00 και 14:30. Άλλη γραμματέας φέρεται να υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής μπήκε στον χώρο της θεραπείας στις 15:30, ενώ η κατηγορούμενη γιατρός ανέφερε ότι το ραντεβού ξεκίνησε στις 16:00, αποδίδοντας την καθυστέρηση στον ίδιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι χρονικές αναφορές δεν συμπίπτουν, γεγονός που αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζουν οι αρχές.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν φαίνεται να πραγματοποιήθηκαν προηγουμένως οι απαραίτητες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και καρδιολογικός έλεγχος. Η γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι ρώτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη εάν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι εκείνος απάντησε θετικά, προτού ξεκινήσει η διαδικασία.

Σημαντικό ερευνητικό ερώτημα αποτελεί και ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, στον χώρο επικράτησε σύγχυση και οι δύο γιατροί φέρεται να επιχείρησαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε τελικά στις 16:23 και έφτασε λίγο αργότερα.

Ο 58χρονος παθολόγος φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν εκείνος που έκανε ΚΑΡΠΑ μέχρι την άφιξη των διασωστών. Η κατηγορούμενη γιατρός, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι ο σύζυγός της χρησιμοποίησε απινιδωτή χωρίς αποτέλεσμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, ο ίδιος φέρεται να ανέφερε στους διασώστες ότι ο απινιδωτής ήταν χαλασμένος.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και τα ψηφιακά πειστήρια. Από τους υπολογιστές του ιατρείου φέρεται να ανακτήθηκαν στοιχεία που είχαν διαγραφεί, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες διαπιστώθηκε διαγραφή ραντεβού από τα ηλεκτρονικά συστήματα. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα προκειμένου να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τους χρόνους των γεγονότων.

Παράλληλα, στο κινητό τηλέφωνο του γιατρού φέρεται να εντοπίστηκε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί με βεβαιότητα η ημερομηνία λήψης της.

Οι αρχές εξετάζουν ακόμη αναφορές για καθαρισμό του χώρου από το προσωπικό του ιατρείου μετά την παραλαβή του Γιώργου Μαζωνάκη από το ΕΚΑΒ, ενώ κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, σταγόνες αίματος και γόπα από ηλεκτρονικό τσιγάρο στον καναπέ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δώσειο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και στο ζήτημα της λειτουργίας του ιατρείου. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, οι γιατροί προχωρούσαν σε πράξεις πλασμαφαίρεσης χωρίς να έχει προηγηθεί, σύμφωνα με την ελεγκτική επιτροπή, ο απαραίτητος καρδιολογικός έλεγχος.

Η ελεγκτής γιατρός, Πολυτίμη Λεονάρδου, ανέφερε ότι ρώτησε ευθέως τη συνάδελφό της εάν πραγματοποιείται ενδελεχής καρδιολογικός έλεγχος στους ασθενείς και εάν υπάρχει έστω καρδιογράφημα στους φακέλους τους, λαμβάνοντας, όπως υποστήριξε, αρνητική απάντηση.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει επίσης ότι είχαν εκδοθεί βεβαιώσεις λειτουργίας για παθολογικό ιατρείο και ιατρείο χωρίς ειδικότητα, ενώ η διενέργεια πλασμαφαίρεσης σε τέτοιο ιδιωτικό χώρο δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν από την πλευρά του Συλλόγου.

Κατά τους ελέγχους, μάλιστα, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, καθώς και φυγοκέντρισης, για την παρουσία του οποίου είχε ζητηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο η απομάκρυνσή του ήδη από τον Ιούλιο του 2025.

Οι έλεγχοι στο ιατρείο είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Ο πρώτος πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από καταγγελία σχετικά με την προσθήκη εξαρτήματος σε υφιστάμενο μηχάνημα. Ο δεύτερος έγινε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, ενώ ο τρίτος πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία ελεγκτών γιατρών και αστυνομικών.

Τι θα ισχυριστούν οι δύο γιατροί ενώπιον του ανακριτή

Την ίδια ώρα, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξουν ότι είχαν γνωστοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο την ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με το Εrtnews, για το ένα, θα επικαλεστούν αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί το 2025, ενώ για το δεύτερο αναμένεται να υποστηρίξουν ότι είχε προγραμματιστεί αυτοψία για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι το δικό του γραφείο συστεγαζόταν με εκείνο της συζύγου του και ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με την εκδοχή του, την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, ο ίδιος απουσίαζε για γεύμα και ειδοποιήθηκε στη συνέχεια για το περιστατικό.

Η κατηγορούμενη γιατρός αναμένεται να αποδώσει τις αντιφάσεις που εντοπίστηκαν στην προανακριτική της κατάθεση στον πανικό και στην ένταση των στιγμών που ακολούθησαν την κατάρρευση του τραγουδιστή, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε δόλος στον τρόπο με τον οποίο ενήργησε.

Από την πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, οι συγγενείς του αναμένεται να δηλώσουν μέσω των συνηγόρων τους παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και, μεταξύ άλλων, να ζητήσουν την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, αναμένεται να ζητήσουν σειρά ανακριτικών πράξεων, μεταξύ των οποίων και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των δύο γιατρών.

Κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να παίξει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία εξετάζει τα κινητά τηλέφωνα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα υπόλοιπα ψηφιακά πειστήρια.

Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί όχι μόνο ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του, αλλά και τι ακριβώς συνέβη στα λεπτά που ακολούθησαν και πόσος χρόνος μεσολάβησε μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ.