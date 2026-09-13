Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα: Στο «κίτρινο» η Αττική και πολλές περιοχές της χώρας

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Κυριακή (13/9) σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 3 περιλαμβάνονται η Αττική, τα Κύθηρα, η Βοιωτία και πολλές άλλες περιοχές, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Κυριακή (13/9) σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
  • Στο «κίτρινο», δηλαδή στην κατηγορία κινδύνου 3, βρίσκονται η Αττική, τα Κύθηρα, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Φωκίδα, καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά, καλέστε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Κυριακή (13/9) σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης  της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

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Στην κατηγορία κινδύνου 3 περιλαμβάνονται:

  • η Αττική
  • τα Κύθηρα,
  • η Βοιωτία,
  • η Εύβοια,
  • η Φωκίδα,
  • η Αιτωλοακαρνανία,
  • η Πρέβεζα
  • η Θεσπρωτία
  • η Κορινθία,
  • η Αργολίδα,
  • η Ηλεία
  • η Μεσσηνία, κ
  • το Κιλκίς,
  • το Άγιο Όρος
  • και η Θάσος.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται ακόμη σε περιοχές της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Αχαΐας και της Λακωνίας.

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Οι συστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών. Στις επικίνδυνες δραστηριότητες περιλαμβάνονται επίσης το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο του συμβάντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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