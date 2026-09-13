Οίτη: Διακόπηκε αγώνας ορεινού τρεξίματος λόγω κατολισθήσεων – Εγκλωβίστηκαν δρομείς – Κινητοποίηση μέσω 112

Σφοδρή κακοκαιρία στην Οίτη προκάλεσε κατολισθήσεις, εγκλωβίζοντας αθλητές που συμμετείχαν στον ορεινό αγώνα Oiti Ultra Trail. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, μετά από κλήση στο 112, είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό οκτώ αθλητών σε ασφαλή σημεία, όλοι καλά στην υγεία τους.

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Οίτη - εγκλωβίστηκαν αθλητές
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρή κακοκαιρία στην Οίτη προκάλεσε κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα τον «εγκλωβισμό» αθλητών ορεινού αγώνα και κινητοποίηση της Πυροσβεστικής μέσω 112.
  • Οι αθλητές συμμετείχαν στο Oiti Ultra Trail των 102 χιλιομέτρων, ενώ η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στο ορεινό οδικό δίκτυο και στα μονοπάτια.
  • Οι οκτώ αθλητές είναι «όλοι καλά στην υγεία τους» και βρίσκονται ασφαλείς σε δύο καλύβες στην περιοχή “Μαυροτσούμαρο“. Η επιχείρηση έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η σφοδρή κακοκαιρία στην Οίτη που προκάλεσε κατολισθήσεις, είχε ως αποτέλεσμα τον «εγκλωβισμό» 7 αθλητών που συμμετείχαν σε αγώνα ορεινού τρεξίματος στην περιοχή, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, μετά από κλήση στο 112.

 

Η κινητοποίηση ήταν άμεση…

Οι αθλητές, 6 άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι συμμετείχαν στο Oiti Ultra Trail των 102 χιλιομέτρων, βρίσκονταν στην περιοχή Μαύρο Σουμάτρα της Οίτης, όταν έκαναν κλήση στο 112.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με ένα όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πολυδρόσου.

Σύμφωνα με το lamianow.gr., ο αγώνας είχε ξεκινήσει με 126 δρομείς στη γραμμή εκκίνησης, ωστόσο η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στο ορεινό οδικό δίκτυο και στα μονοπάτια, με κατολίσθηση σε σημείο της διαδρομής να καθιστά δύσκολη έως αδύνατη τη διέλευση οχημάτων υποστήριξης, τροφοδοσίας και εθελοντών.

Οι 7 αθλητές είναι όλοι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο, με την επιχείρηση να έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα λόγω της δυσκολίας πρόσβασης και των συνθηκών που επικρατούν στο βουνό.

 

 

 

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