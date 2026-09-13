Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (13/9) – Πλούσιο το πρόγραμμα με μεγάλα ματς

Τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της Super League, τα φιλικά των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ, το Grand Prix της Formula 1 και οι σημαντικές αναμετρήσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής (13/9).
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
09:35 Magenta Sport 5 | Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026: Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο – 2ος Αγώνας (Red Bull MotoGP Rookies Cup)
10:35 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Warm Up (MotoGP)
11:45 Magenta Sport 5 | Moto3 2026 (Moto3)
13:00 Magenta Sport 5 | Moto2 2026: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Αγώνας (Moto2)
14:00 Magenta Sport 7 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Γουλβς (Sky Bet EFL Championship)
14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι (Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας)
14:00 Magenta Sport 3 | Ρέιντζερς – Σέλτικ (Premier Sports Cup)
14:30 Novasports 6HD | Καρλσρούη – Κότμπους (Bundesliga 2)
14:30 Novasports 3HD | Χάιντενχαϊμ – Χολστάιν Κίελ (Bundesliga 2)
14:30 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Αγώνας (MotoGP)
14:30 Magenta Sport 8 | DTM 2026: Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 2ος Αγώνας (DTM)
15:00 Magenta Sport 3 League | Θέλτα – Μάλαγα (LaLiga)
15:45 ANT1 | Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Ισπανίας: Αγώνας (Formula 1)
15:45 ΣΚΑΪ | Άρης – Ερυθρός Αστέρας (Μπάσκετ)
16:00 Novasports Premier League | Κόβεντρι – Μπράιτον (Premier League)
16:00 Magenta Sport 7 | WRC 2026: Χιλή, SS14 Bio Bio 1 (WRC)
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β (Superbet League 2)
16:00 Magenta Sport 1 | Λέτσε – Μόντσα (Serie A)
16:30 Novasports 4HD | Λειψία – Αμβούργο (Bundesliga)
17:10 Magenta Sport 7 | WRC 2026: Χιλή, SS15 Carampagnue 2 (WRC)
17:15 Magenta Sport 4 League | Λεβάντε – Μπαρτσελόνα (LaLiga)
17:45 Novasports Start | Τσβόλε – Φέγενορντ (Eredivisie)
18:00 Novasports Prime | Καλαμάτα – Βόλος (Elabet Super League)
18:00 ΣΚΑΪ | Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Μπάσκετ)
18:30 Novasports Premier League | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι (Premier League)
18:30 Novasports 3HD | Έλβερσμπεργκ – Μπάγερν Μονάχου (Bundesliga)
19:00 Novasports 2HD | Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ (Super League)
19:00 Magenta Sport 7 | WRC 2026: Χιλή, SS16 Bio Bio 2 – Wolf Power Stage (WRC)
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ultimate Championship 2026 (Ultimate Championship)
19:00 Magenta Sport 1 | Νάπολι – Μπολόνια (Serie A)
19:30 Magenta Sport 3 League | Χετάφε – Λα Κορούνια (LaLiga EA Sports)
20:00 Magenta Sport 2 | Μπενφίκα – Ζιλ Βισέντε (Liga Portugal)
20:00 Action 24 | ΑΕΚ – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (Μπάσκετ)
21:00 Novasports Prime | ΠΑΟΚ – Άρης (Super League)
21:00 Novasports Start | PSV Αϊντχόφεν – Σπάρτα Ρότερνταμ (Eredivisie)
21:00 Magenta Sport 1 League | Κηφισιά – Λεβαδειακός (Super League)
21:30 ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (Super League)
21:45 Magenta Sport 1 | Σασουόλο – Γιουβέντους (Serie A)
22:00 Magenta Sport 3 League | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης (LaLiga)
22:30 Magenta Sport 2 | Φαμαλικάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Liga Portugal)
23:00 Eurosport 1 | Ζβέρεφ – Σέλτον – Τελικός US Open (US Open)