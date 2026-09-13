Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (13/9) – Πλούσιο το πρόγραμμα με μεγάλα ματς

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της Super League, τα φιλικά των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ, το Grand Prix της Formula 1 και οι σημαντικές αναμετρήσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής (13/9).
  • Στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα δεσπόζουν ντέρμπι όπως το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League και το ΠΑΟΚ – Άρης στη Super League.
  • Επίσης, οι φίλοι των μηχανοκίνητων σπορ θα παρακολουθήσουν το Grand Prix της Formula 1 και αγώνες MotoGP, ενώ το βράδυ ολοκληρώνεται ο τελικός του US Open.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της Super League, τα φιλικά των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ, το Grand Prix της Formula 1 και οι σημαντικές αναμετρήσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής (13/9).

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

09:35 Magenta Sport 5 | Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026: Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο – 2ος Αγώνας (Red Bull MotoGP Rookies Cup)

10:35 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Warm Up (MotoGP)

11:45 Magenta Sport 5 | Moto3 2026 (Moto3)

13:00 Magenta Sport 5 | Moto2 2026: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Αγώνας (Moto2)

14:00 Magenta Sport 7 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Γουλβς (Sky Bet EFL Championship)

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι (Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας)

14:00 Magenta Sport 3 | Ρέιντζερς – Σέλτικ (Premier Sports Cup)

14:30 Novasports 6HD | Καρλσρούη – Κότμπους (Bundesliga 2)

14:30 Novasports 3HD | Χάιντενχαϊμ – Χολστάιν Κίελ (Bundesliga 2)

14:30 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο – Αγώνας (MotoGP)

14:30 Magenta Sport 8 | DTM 2026: Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 2ος Αγώνας (DTM)

15:00 Magenta Sport 3 League | Θέλτα – Μάλαγα (LaLiga)

15:45 ANT1 | Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Ισπανίας: Αγώνας (Formula 1)

15:45 ΣΚΑΪ | Άρης – Ερυθρός Αστέρας (Μπάσκετ)

16:00 Novasports Premier League | Κόβεντρι – Μπράιτον (Premier League)

16:00 Magenta Sport 7 | WRC 2026: Χιλή, SS14 Bio Bio 1 (WRC)

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β (Superbet League 2)

16:00 Magenta Sport 1 | Λέτσε – Μόντσα (Serie A)

16:30 Novasports 4HD | Λειψία – Αμβούργο (Bundesliga)

17:10 Magenta Sport 7 | WRC 2026: Χιλή, SS15 Carampagnue 2 (WRC)

17:15 Magenta Sport 4 League | Λεβάντε – Μπαρτσελόνα (LaLiga)

17:45 Novasports Start | Τσβόλε – Φέγενορντ (Eredivisie)

18:00 Novasports Prime | Καλαμάτα – Βόλος (Elabet Super League)

18:00 ΣΚΑΪ | Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Μπάσκετ)

18:30 Novasports Premier League | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι (Premier League)

18:30 Novasports 3HD | Έλβερσμπεργκ – Μπάγερν Μονάχου (Bundesliga)

19:00 Novasports 2HD | Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ (Super League)

19:00 Magenta Sport 7 | WRC 2026: Χιλή, SS16 Bio Bio 2 – Wolf Power Stage (WRC)

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ultimate Championship 2026 (Ultimate Championship)

19:00 Magenta Sport 1 | Νάπολι – Μπολόνια (Serie A)

19:30 Magenta Sport 3 League | Χετάφε – Λα Κορούνια (LaLiga EA Sports)

20:00 Magenta Sport 2 | Μπενφίκα – Ζιλ Βισέντε (Liga Portugal)

20:00 Action 24 | ΑΕΚ – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (Μπάσκετ)

21:00 Novasports Prime | ΠΑΟΚ – Άρης (Super League)

21:00 Novasports Start | PSV Αϊντχόφεν – Σπάρτα Ρότερνταμ (Eredivisie)

21:00 Magenta Sport 1 League | Κηφισιά – Λεβαδειακός (Super League)

21:30 ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (Super League)

21:45 Magenta Sport 1 | Σασουόλο – Γιουβέντους (Serie A)

22:00 Magenta Sport 3 League | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης (LaLiga)

22:30 Magenta Sport 2 | Φαμαλικάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Liga Portugal)

23:00 Eurosport 1 | Ζβέρεφ – Σέλτον – Τελικός US Open (US Open)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ