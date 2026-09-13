Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό σήμερα – Βροχές, βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας

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Αλλάζει το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή πτώση και τις βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους, κυρίως στα βορειοανατολικά της χώρας.

Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται βροχές και κατά διαστήματα καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από το μεσημέρι και μετά.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν κατά τόπους συννεφιές, ενώ δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Παράλληλα, η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα, σε σχετικά αυξημένα επίπεδα.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ έως 5 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο. Στον Κορινθιακό οι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ.

ΑΤΤΙΚΗ

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Βόρειοι άνεμοι έως 4 μποφόρ, ενώ στα δυτικά δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 24 έως 32°C στο κέντρο της Αθήνας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρωινές τοπικές βροχές, με γρήγορη βελτίωση του καιρού.

Βορειοδυτικοί άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 20 έως 30°C.

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Θερμοκρασία: 12 έως 27°C.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Θερμοκρασία: 15 έως 31°C.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ

Θερμοκρασία: 15 έως 33°C.

ΗΠΕΙΡΟΣ

Θερμοκρασία: 17 έως 31°C.

ΕΠΤΑΝΗΣΑ, ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Θερμοκρασία: 18 έως 32°C.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 34°C.