Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου

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Κοινωνία

εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Αριστείδης, Κορνήλιος, Αριστέα, Κορνηλία και τα παράγωγά τους.
  • Ο Άγιος Αριστείδης, Αθηναίος φιλόσοφος, έγινε Χριστιανός και μαρτύρησε στην Αθήνα την 13η Σεπτεμβρίου του 120 μ.Χ., αφού είχε συγγράψει απολογία υπέρ των διωκόμενων Χριστιανών.
  • Ο Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος, αφού μεταστράφηκε στον Χριστιανισμό, δίδαξε σε πολλές περιοχές και εξελέγη Επίσκοπος, ενώ με την πίστη του κατάφερε να μεταστρέψει ακόμη και την οικογένεια του Επάρχου.

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Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα: Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστέα, Αριστούλα, Αριστίνα, Κορνήλιος, Κορνήλης, Κορνήλος, Κορνηλία, Κορνήλα

Άγιος Αριστείδης

Ο Άγιος Αριστείδης ήταν Αθηναίος ευπατρίδης, φιλόσοφος εξ ενδόξου αθηναϊκού γένους, και έζησε κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα επί αυτοκρατορίας Αδριανού. Έγινε Χριστιανός από τον Άγιο Διονύσιο και τον Άγιο Ιερόθεο και έγραψε στον Αδριανό απολογία υπέρ των διωκόμενων Χριστιανών. Στην συνέχεια εκδιώχθηκε και επειδή έλειπε ο Αδριανός μετέβη στην Ρώμη όπου και απολογήθηκε. Κατόπιν μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου μαρτύρησε, αφού τον κρέμασαν στην αγορά των Αθηνών, την 13η Σεπτεμβρίου του 120 μ.Χ. Ο Ιερώνυμος έγραψε εγκώμιο για τον Άγιο και τον χαρακτηρίζει Ισαπόστολο.

Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος

Για τον Άγιο Κορνήλιο αναφέρουν οι Πράξεις των Αποστόλων (Ι, 1-13). Ήταν θεοσεβούμενος Ρωμαίος Εκατόνταρχος. Άγγελος Κυρίου του υπέδειξε να συναντήσει τον Απόστολο Πέτρο. Ο Κορνήλιος μεταστράφηκε στο Χριστιανισμό και δίδαξε την διδασκαλία του Χριστού στην Φοινίκη, την Κύπρο, την Αντιόχεια και την Έφεσο. Εξελέγη Επίσκοπος Σκήψης της Μυσίας. Ο ιεραποστολικός του ζήλος απέφερε πλούσιους καρπούς και πολλοί ήσαν οι ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Ευαγγέλιο. Κάποιοι κατήγγειλαν τον Κορνήλιο στον Έπαρχο Δημήτριο, ο οποίος τον συνέλαβε και τον οδήγησε σε ειδωλολατρικό ναό ενώπιον πλήθους, προκειμένου να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Κορνήλιος όχι μόνο έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του αλλά κατάφερε με την ομολογία του να κάνει να πιστέψουν στη διδασκαλία του Ευαγγελίου η σύζυγος και ο υιός του Επάρχου. Είπε μάλιστα στο Δημήτριο ότι η οικογένειά του δεν θα πάθει κανένα κακό. Ο Έπαρχος κατάλαβε λίγο αργότερα το νόημα των λόγων αυτών, όταν έγινε μεγάλος σεισμός που ισοπέδωσε το ναό και η σύζυγος με τον υιό του βγήκαν ανέπαφοι από τα ερείπια.

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