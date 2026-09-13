Τροχαίο στη Χαλκιδική: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός οδοστρώματος – Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε 2 τραυματίες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τροχαίο ατύχημα στο οποίο τραυματίστηκαν 2 άτομα σημειώθηκε στις 4.40 τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9), στο 26χλμ της επαρχιακής οδού Μουδανιών- Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.

Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός οδοστρώματος

Ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος με συνεπιβάτη έναν 26χρονο κατευθύνονταν προς τη Σιθωνία, όταν το αυτοκίνητο για λόγους που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός οδοστρώματος.

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τους 2 τραυματίες

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν και οι δύο, ο 25χρονος πιο ελαφρά, ενώ ο 26χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη και στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, χρειάστηκε η συνδρομή πέντε πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό τους.