Τροχαίο στη Χαλκιδική: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός οδοστρώματος – Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε 2 τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9) στο 26ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών-Σιθωνίας, στη Χαλκιδική. Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει για τον απεγκλωβισμό του 25χρονου οδηγού και του 26χρονου συνεπιβάτη, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα στο οποίο τραυματίστηκαν 2 άτομα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στο 26χλμ της επαρχιακής οδού Μουδανιών- Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.
  • Ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος με συνεπιβάτη έναν 26χρονο εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός οδοστρώματος.
  • Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν και οι δύο, ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει με πέντε πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό τους.

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Τροχαίο ατύχημα στο οποίο τραυματίστηκαν 2 άτομα σημειώθηκε στις 4.40 τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9), στο 26χλμ της επαρχιακής οδού Μουδανιών- Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.

Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός οδοστρώματος

Ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος με συνεπιβάτη έναν 26χρονο κατευθύνονταν προς τη Σιθωνία, όταν το αυτοκίνητο για λόγους που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός οδοστρώματος.

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τους 2 τραυματίες

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν και οι δύο, ο 25χρονος πιο ελαφρά, ενώ ο 26χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη και στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, χρειάστηκε η συνδρομή πέντε πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό τους.

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