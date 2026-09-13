Φωτιά στην Κροατία: Εκκενώσεις στο νησί Μπρατς και 35.000 στρέμματα γης καμμένα

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Περίπου 230 άνθρωποι απομακρύνθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (12/9) από το νησί Μπρατς στην Κροατία, στο οποίο μαίνεται πυρκαγιά που έχει κάψει 35.000 στρέμματα βλάστησης και έχει πλησιάσει σε σπίτια, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την Πέμπτη (10/9), «παραμένει ενεργή», αλλά «έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη νύκτα, η κατάσταση (…) είναι σαφώς βελτιωμένη σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Ολονύχτια μάχη για να τιθασεύσουν τις φλόγες…

Περισσότεροι από 220 πυροσβέστες με 69 οχήματα έδωσαν μάχη όλη τη νύκτα με τις φλόγες και τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα Canadair CL-415 ανέλαβαν δράση από πολύ νωρίς το πρωί, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Οι φλόγες πλησίαζαν τα σπίτια

Λίγο πριν από τα μεσάνυκτα, κάτοικοι και τουρίστες στη μικρή πόλη Μίλαν και τις γύρω περιοχές, στη δυτική πλευρά του νησιού, έλαβαν προειδοποίηση στο τηλέφωνό τους, καθώς οι φλόγες είχαν πλησιάσει στις κατοικημένες ζώνες ενισχυμένες από τους δυνατούς ανέμους.

Το Μπρατς είναι ένα από τα μεγαλύτερα κροατικά νησιά στην Αδριατική, στα ανοικτά του Σπλιτ

Σύμφωνα με το επίσημο κροατικό πρακτορείο ειδήσεων Hina, το οποίο επικαλείται τον διοικητή των πυροσβεστών Σλάβκο Τουτσάκοβιτς, περίπου 230 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή – πολλοί από τους οποίους με πλοία της ακτοφυλακής και με ιδιωτικά σκάφη.

«Οι πυροσβέστες έσωσαν μεγάλο αριθμό κατοικιών και συμμετείχαν στη μεταφορά τουριστών και κατοίκων σε ασφαλείς τοποθεσίες. Δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν ελαφρά», δήλωσε ο Τουτσάκοβιτς. Συνολικά περίπου 35.000 στρέμματα πευκώνων και θαμνώδους βλάστησης έχουν καεί, διευκρίνισε το Hina, επικαλούμενο αξιωματούχο της Πυροσβεστικής στο νησί.

Ξηρασία, έλλειψη βροχής και φωτιές…

Η Κροατία, όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αντιμετωπίζει παρατεταμένη ξηρασία λόγω επαναλαμβανόμενων κυμάτων ζέστης και απουσίας βροχοπτώσεων, γεγονός που ευνοεί την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Τον Αύγουστο, σφοδρή πυρκαγιά είχε πλήξει την περιοχή της πόλης Ομίς στο κεντρικό τμήμα των κροατικών ακτών, με τις αρχές να ανακοινώνουν αρχικά έναν θάνατο και περίπου 40 τραυματισμούς, εκ των οποίων δέκα σοβαρούς. Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε στη συνέχεια, καθώς άλλοι δύο άνθρωποι υπέκυψαν στα νοσοκομεία τις επόμενες εβδομάδες.

Μέσα σε μία νύχτα, η καταστροφική πυρκαγιά προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές ζημιές σε 60 κατοικίες και άλλα κτίρια, δεκάδες οχήματα και περίπου 10.000 στρέμματα γης. Οι συνολικές ζημιές εκτιμήθηκαν στα 110 εκατομμύρια ευρώ.