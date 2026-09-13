Επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους: Χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σε 2,2 εκατ. δικαιούχους

Αυξάνεται στα 400 ευρώ, αντί 250 ευρώ που έλαβαν πέρυσι, η ετήσια οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026 σε συνταξιούχους, στα άτομα με αναπηρία και στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Επιπλέον διευρύνεται σημαντικά και ο αριθμός των δικαιούχων σε σχέση με πέρυσι, καθώς η ενίσχυση επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, χωρίς κανένα άλλο εισοδηματικό ή περιουσιακό κριτήριο.

Το ίδιο ποσό θα λάβουν επίσης στις 30 Νοεμβρίου και οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου (χηρείας), τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

400 ευρώ αφορολόγητα για 2,2 εκατ. δικαιούχους

Με τη νέα ρύθμιση την οποία εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την ΔΕΘ, οι συνολικοί δικαιούχοι ανέρχονται σε 2.196.751 πολίτες, δηλαδή περίπου 2,2 εκατομμύρια, έναντι περίπου 1,4 εκατομμυρίων το 2025, δηλαδή πάνω από 50% περισσότεροι. Οι παλαιοί δικαιούχοι θα δουν 60% αύξηση ή 150 ευρώ περισσότερα σε σχέση με τα 250 ευρώ που είχαν λάβει. Ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα έχουν δουν για πρώτη φορά από εφέτος μια μόνιμη αύξηση εισοδήματος 400 ευρώ.

Τα 400 ευρώ θα είναι «καθαρά» και αφορολόγητα για όλους. Το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 879 εκατ. ευρώ. Από αυτό, τα 712 εκατ. ευρώ αφορούν τους 1.779.112 συνταξιούχους άνω των 65 ετών, πλην των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων. Για τους 19.753 συνταξιούχους ηλικίας 61 έως 65 ετών που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου, το κόστος ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ.

Στους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων που καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνονται 176.578 πολίτες, με το σχετικό κόστος να διαμορφώνεται σε 71 εκατ. ευρώ. ‘Αλλοι 171.738 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ θα λάβουν συνολικά 69 εκατ. ευρώ, ενώ 49.570 δικαιούχοι επιδομάτων ανασφάλιστων υπερηλίκων αντιστοιχούν σε κόστος 20 εκατ. ευρώ.

Το όφελος στην τσέπη

Η διεύρυνση της ενίσχυσης αποτυπώνει τη διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Τον Νοέμβριο του 2025 είχαν λάβει την οικονομική ενίσχυση 1.452.246 πολίτες, με το ποσό να ανέρχεται σε 250 ευρώ και το συνολικό κόστος να φτάνει τα 363 εκατ. ευρώ. Τον Απρίλιο του 2026 το επίδομα διευρύνθηκε, οι δικαιούχοι ανέρχονταν σε 1.925.361 και το ποσό είχε αυξηθεί στα 300 ευρώ, με δημοσιονομικό κόστος 578 εκατ. ευρώ.

Αντί για 300 ευρώ όμως, το επίδομα αυξάνεται σε 400 ευρώ και σε 744.500 δικαιούχους περισσότερους. Οι νέοι ωφελούμενοι ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, οι οποίοι αυξάνονται από 1.507.722 σε 1.779.112 δικαιούχους. Η συγκεκριμένη κατηγορία θα λάβει συνολικά 712 εκατ. ευρώ.

Έρχονται αυξήσεις από Δεκέμβριο

Ωστόσο η οικονομική ενίσχυση του Νοεμβρίου συνδέεται με ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξήσεων στις συντάξεις. Με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2027 την οποία θα εισπράξουν κοντά στα Χριστούγεννα, οι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση με βάση τον μέσο όρο του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Συνεπώς αύξηση θα λάβει το σύνολο των συνταξιούχων..

Με βάση τις εκτιμήσεις του Απριλίου 2026, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ετήσια έκθεση προόδου του Μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6%, ενώ το αντίστοιχο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 750 εκατ. ευρώ. Το οριστικό ποσοστό, όμως, μπορεί να είναι υψηλότερο και θα καθοριστεί από τις μακροοικονομικές εκτιμήσεις του τελικού σχεδίου του Προϋπολογισμού, το οποίο θα παρουσιαστεί τον Νοέμβριο του 2026.

Οι συντάξεις έχουν ήδη αυξηθεί βάσει του ΑΕΠ και του πληθωρισμού κατά 7,75% το 2023, 3% το 2024, 2,4% το 2025 και 2,4% το 2026. Η σωρευτική αύξηση για την περίοδο 2023-2026 ανέρχεται σε 16,4%, με συνολικό ετήσιο κόστος 2,5 δισ. ευρώ. Με την αύξηση του Ιανουαρίου του 2027, η σωρευτική αύξηση από το 2023 αναμένεται να φτάσει το 19%, με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος περίπου 3,25 δισ. ευρώ.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται ότι οι συντάξεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται και κάθε επόμενο χρόνο, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για αυξήσεις που θα δοθούν στις συντάξεις εκτιμάται να φτάσει περίπου στα 2,7 δισ. ευρώ το 2030, σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα του 2026.