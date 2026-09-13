Γιώργος Μαζωνάκης: Το enikos.gr στην εκκλησία στη Νίκαια όπου θα γίνει η «λαϊκή αγρυπνία» – Τα 5 κρίσιμα ζητήματα για τις ώρες πριν την ενημέρωση του ΕΚΑΒ

Μια νύχτα γεμάτη «όσο ζω Μαζώ» αναμένεται να ζήσει σήμερα η Νίκαια, καθώς φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη θα έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Για πολλούς, ο αποψινός αποχαιρετισμός δεν θα είναι απλώς μια παρουσία σε μια εκκλησία. Θα είναι μια ευκαιρία να επιστρέψουν, έστω για λίγο, στις στιγμές που τους χάρισε η φωνή και τα τραγούδια του.

Τραγούδια που συνόδευσαν χαρές, χωρισμούς, έρωτες και δύσκολες στιγμές θα αποτελέσουν τις αναμνήσεις με τις οποίες ο κόσμος θα τον κρατήσει στη μνήμη του.

Το enikos.gr σας δείχνει εικόνα από τις προετοιμασίες στον ιερό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, την εκκλησία όπου θα βρίσκεται από τις 19:30, η σορός του δημοφιλούς τραγουδιστή, για την «λαϊκή αγρυπνία», όπως την ανακοίνωσε η οικογένειά του, ως μια ύστατη πράξη αγάπης και τιμής στη μνήμη του.

Η αγρυπνία θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Αύριο η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο

Μετά τη σημερινή λαϊκή αγρυπνία, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 13:00, στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας.

Τα πέντε κρίσιμα ζητήματα και τα ερωτήματα για τις ώρες πριν από την ενημέρωση του ΕΚΑΒ

Στο μεταξύ, πέντε κρίσιμα ζητήματα που, όπως υποστήριξε, προκύπτουν από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έθεσε στο ΕΡΤnews ο Γιώργος Καλλιακμάνης, εστιάζοντας στη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου, στη χρήση του μηχανήματος, στους χειρισμούς μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τέτοιες δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο των αναφορών του βρέθηκε κυρίως το χρονικό διάστημα από τη λειτουργία του μηχανήματος έως την ενημέρωση του ΕΚΑΒ, καθώς, όπως ανέφερε, από τα στοιχεία των ωρών προκύπτουν ερωτήματα για το τι συνέβη στο ιατρείο και για τους χειρισμούς που ακολούθησαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, το μηχάνημα φέρεται να τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14, ενώ η καταγραφή της λειτουργίας του ολοκληρώθηκε περίπου στις 14:57. Η ενημέρωση του ΕΚΑΒ έγινε αργότερα, γεγονός που αφήνει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προς διερεύνηση.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης υποστήριξε ότι το πρώτο ζήτημα αφορά το κατά πόσο υπήρχε δικαίωμα να βρίσκονται και να χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα μηχανήματα στον χώρο, καθώς και αν οι εμπλεκόμενοι διέθεταν τις απαιτούμενες ειδικότητες για τις συγκεκριμένες πράξεις.

Ως δεύτερο ζήτημα έθεσε τους χειρισμούς που, σύμφωνα με την εκτίμησή του, έγιναν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Όπως ανέφερε, από τις ώρες που προκύπτουν από τα διαθέσιμα στοιχεία δημιουργούνται ερωτήματα για το αν επιχειρήθηκε να δοθεί η εικόνα ότι γίνονταν προσπάθειες επαναφοράς του στη ζωή, ενώ παράλληλα καθυστερούσε η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι πρέπει να διερευνηθεί εάν υπήρξε παραπλάνηση πολιτών σχετικά με τις θεραπείες που παρέχονταν στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς, όπως ανέφερε, παρουσιάζονταν ως διαδικασίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αναζωογόνηση ή στην αντιγήρανση.

Τρίτο ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ενημέρωση του νοσοκομείου. Όπως σημείωσε, οι άνθρωποι που βρίσκονταν στον χώρο θα έπρεπε να μεταβούν μαζί με τον ασθενή στο νοσοκομείο και να ενημερώσουν με ακρίβεια τους γιατρούς για το τι είχε προηγηθεί, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασής του και της ιατρικής πράξης που είχε προηγηθεί.

Το τέταρτο ζήτημα που έθεσε αφορά τη δεοντολογία και την ευθύνη όσων παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, ενώ ως πέμπτο και σημαντικότερο ανέδειξε την ανάγκη για αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο και συστηματικούς ελέγχους.

«Όλα αυτά τα ιατρεία, εκ του αποτελέσματος, φαίνεται ότι λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα», ανέφερε, θέτοντας το ερώτημα ποιος ελέγχει αν ένας χώρος διαθέτει νόμιμα τα συγκεκριμένα μηχανήματα, αν αυτά χρησιμοποιούνται από τις προβλεπόμενες ειδικότητες και αν οι υπηρεσίες που διαφημίζονται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως σημείωσε, ο πολίτης που επισκέπτεται έναν χώρο ο οποίος εμφανίζεται ως νόμιμο ιατρείο δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποια μηχανήματα επιτρέπεται να υπάρχουν σε αυτόν, ποιος έχει δικαίωμα να τα χειρίζεται ή ποια προσόντα διαθέτει κάθε επαγγελματίας.

«Δεν μπορεί ούτε να κάτσει να κάνει έρευνα για τα πτυχία του γιατρού, ούτε αν το μηχάνημα που έχει μέσα και κάνει αυτή τη διαδικασία είναι νόμιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αναλάβουν οι αρμόδιοι φορείς τον έλεγχο.

Στο επίκεντρο το χρονικό των κρίσιμων ωρών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ακολουθία των γεγονότων της υπόθεσης. Όπως ανέφερε, ο Μαζωνάκης φέρεται να έφτασε στον χώρο στις 13:55, ενώ στις 14:14 καταγράφεται η έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος. Στις 14:45, σύμφωνα με την περιγραφή του, καταγράφηκε φωτογραφία που φέρεται να στάλθηκε στον γιατρό, ενώ ο τραγουδιστής φέρεται να μην είχε πλέον τις αισθήσεις του.

Η λειτουργία του μηχανήματος σταμάτησε περίπου στις 14:57, ενώ το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε αρκετά αργότερα. Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα επιβεβαιώνουν ότι η καταγραφή της λειτουργίας άρχισε στις 14:14 και διήρκεσε περίπου 42 λεπτά, ενώ η ακριβής ώρα άφιξης του Μαζωνάκη αποτελεί επίσης αντικείμενο έρευνας, καθώς έχουν καταγραφεί διαφορετικές αναφορές.

Το βασικό ερώτημα, όπως το έθεσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, είναι τι συνέβη σε αυτό το χρονικό διάστημα και γιατί μεσολάβησε τόσος χρόνος μέχρι να ενημερωθεί το ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ποινική διάσταση της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη της κατηγορίας θα εξαρτηθεί από τα ευρήματα της έρευνας και τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν. Στην παρούσα φάση, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, θα μπορούσε να εξεταστεί διαφορετικός νομικός χαρακτηρισμός, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση που θα κριθεί από τα στοιχεία της δικογραφίας και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Το συνολικό ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν περιορίζεται στην υπόθεση του συγκεκριμένου ιατρείου. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται χώροι που παρέχουν ιατρικές ή συναφείς υπηρεσίες, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν και τα προσόντα όσων πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες πράξεις. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε τη δημιουργία σαφούς θεσμικού πλαισίου και ουσιαστικούς ελέγχους, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.