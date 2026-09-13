Βούλα: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας – Δείτε το βίντεο του τρόμου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ταυτοποίησαν 67χρονο οδηγό αυτοκινήτου ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Βούλα με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση

Ειδικότερα, στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός αυτοκινήτου, πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (7/9), να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Βούλα, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.