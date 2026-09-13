Βούλα: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας – Δείτε το βίντεο του τρόμου

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ταυτοποίησαν 67χρονο οδηγό ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Βούλα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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Κοινωνία

ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΛΑ ΑΝΑΠΟΔΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων ταυτοποίησαν 67χρονο οδηγό αυτοκινήτου.
  • Ο οδηγός εμφανιζόταν σε βίντεο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Βούλα, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ταυτοποίησαν 67χρονο οδηγό αυτοκινήτου ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Βούλα με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση

Ειδικότερα, στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός αυτοκινήτου, πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (7/9), να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Βούλα, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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