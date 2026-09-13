Επίδομα ανεργίας ύψους έως 1.295 ευρώ: Νέες πληροφορίες για το μέτρο

Στο στάδιο αξιολόγησης βρίσκεται η αποτελεσματικότητα του πιλοτικού επιδόματος ανεργίας ύψους έως 1.295 ευρώ από το αρμόδιο υπουργείο, όπως αναφέρουν πληροφορίες του enikonomia.gr

Της Κατερίνας Φεσσά

Υπενθυμίζεται πως, το εν λόγω επίδομα χορηγείται ήδη σε 15.000 δικαιούχους ανέργους που επελέχθησαν με τυχαίο τρόπο μέσω ενός ειδικού αλγορίθμου της ΔΥΠΑ και η διάρκεια του φτάνει μέχρι και τους 24 μήνες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης διαδικασίας του μέτρου.

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