Βίντεο: Πανικός από αναταράξεις σε πτήση – Έξι επιβάτες του αεροπλάνου τραυματίστηκαν

Επεισοδιακή ήταν πτήση από τη Νιγηρία προς την Ουάσιγκτον στη διάρκεια της οποίας, λόγω αναταράξεων, τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι.

Το αεροπλάνο της United Airlines έκανε αναγκαστική προσγείωση, όταν σημειώθηκαν αναταράξεις.

Σε βίντεο μέσα από το αεροπλάνο που εκτελούσε την πτήση 613 με προορισμό την Ουάσινγκτον φαίνονται οι διάδρομοι να έχουν γεμίσει από διάφορα αντικείμενα.

TRAUMA AS PASSENGER NARRATES THEIR NEAR DEATH EXPERIENCE ON UNITED AIRLINES

Please thank God for me. Last night we had a harrowing experience on United flight from Lagos to Washington, DC.

The plane was spiraling out of control, lost its navigational and other tools.

We had… pic.twitter.com/llEtuSqqLV

— HBones Media (@HbonesMedia) January 26, 2025