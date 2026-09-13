Μάριος Ηλιόπουλος: «Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ιδέα, είναι κίνημα και στάση ζωής»

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Ο Μάριος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στις προσφυγικές ρίζες της ΑΕΚ, στις αξίες που, όπως τόνισε, εκπροσωπεί ο σύλλογος, αλλά και στην ιστορία της οικογένειάς του, κατά την παρουσία του στα εγκαίνια παιδικής χαράς στην Κηφισιά.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ μίλησε για τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και στάθηκε στο μήνυμα που μπορεί να μεταφέρει στις νεότερες γενιές η δυνατότητα δημιουργίας και επανεκκίνησης έπειτα από δύσκολες περιόδους.

Παράλληλα, συνέδεσε την περιοχή και την ιστορία της με το προσφυγικό στοιχείο της ΑΕΚ, επισημαίνοντας ότι ο σύλλογος, πέρα από τις ιστορικές καταβολές του, αποτελεί για τον ίδιο «κίνημα και στάση ζωής».

Η αναφορά στην ΑΕΚ και την οικογενειακή του ιστορία

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δήλωσε: «Ένα μάθημα που διδάσκει πως από τις στάχτες ξαναδημιουργείς και κάνεις πράγματα που μένουν για πάντα. Να είναι ένα φωτεινό παράδειγμα για όλα τα νέα παιδιά.

Αυτός ο τόπος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ΑΕΚ. Έχει προσφυγικό DNA και είναι η ομάδα που αυτοί οι άνθρωποι, ως ιδέα, την έκαναν μεγάλη. Και σήμερα πλέον η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ιδέα, είναι κίνημα και στάση ζωής.

Βεβαίως, είναι πολύ σημαντική για εμένα και την οικογένειά μου, που προερχόμαστε από ένα χωριό έξω από την Καλαμάτα. Τον Αύγουστο του ’44 ήρθαν οι Γερμανοί μαζί με τους Γκεσταπίτες. Ο πατέρας μου ήταν τότε 10 χρονών. Τους βασάνισαν και τους έκαψαν το σπίτι.

Ξεριζώθηκαν από την Καλαμάτα και πήγαν ως λαθρεπιβάτες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο παππούς μου ήταν επίσης αντιστασιακός. Αυτό το σημείο είναι τόπος μνήμης και έμπνευσης για όλους και, με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να εμπνέουμε τα παιδιά μας, να τους εξιστορούμε όσα είπα.

Όλη η δύναμη της προσφυγιάς, που από τη στάχτη ξαναδημιουργεί, να τους γίνει βίωμα».