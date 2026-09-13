Αστέρας AKTOR- ΑΕΚ 1-1: «Κόλλησε» στην Τρίπολη η «Ένωση»

Ο Αστέρας Τρίπολης και η ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο «Θ. Κολοκοτρώνης», για την 4η αγωνιστική της Super League, με τους «κιτρινόμαυρους» να μένουν χωρίς νίκη για δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι, μετά το 1-1 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με αυτογκόλ του Λάσκαρη, όμως οι Αρκάδες ισοφάρισαν δέκα λεπτά αργότερα με τον Μπαρτόλο, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ δημιούργησε την πρώτη σημαντική ευκαιρία στο 10’, όταν, έπειτα από εκτέλεση έμμεσου φάουλ, ο Μαρίν σούταρε δυνατά πάνω από τα δοκάρια. Ένα λεπτό αργότερα, ο Αστέρας απείλησε με τον Κετού, ο οποίος κινήθηκε στον χώρο μετά από μπαλιά του Μπαρτόλο και σούταρε, όμως ο Μπρινιόλι απέκρουσε στη γωνία του.

Στο 17’, ο Μάγερ πέρασε την μπάλα προς τον Γιόβιτς, αλλά η άμυνα των γηπεδούχων παρενέβη εγκαίρως και ο Χατζηεμμανουήλ μπλόκαρε. Δύο λεπτά αργότερα, ένα λάθος του Μαρίν έδωσε τη δυνατότητα στον Μπαρτόλο να κινηθεί από τα δεξιά. Ο παίκτης του Αστέρα επιχείρησε να περάσει τον Ρέλβας, με τον Πορτογάλο αμυντικό να προλαβαίνει και να σταματά την προσπάθειά του.

Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 21’. Ο Μάγερ τροφοδότησε τον Ρότα στη δεξιά πλευρά, εκείνος έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Λάσκαρης, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1.

Ο Αστέρας εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ και έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 31’. Ο Μουκουντί δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα, ο Μακέντα την κέρδισε και τροφοδότησε τον Μπαρτόλο, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα για το 1-1.

Πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 43’, ο Μπρινιόλι βρήκε με βολέ τον Γκατσίνοβιτς. Εκείνος κατέβασε την μπάλα και πάσαρε στον Ζίνι, όμως ο Κετού τον πίεσε και ο Χατζηεμμανουήλ μπλόκαρε την τελική προσπάθεια.

Στο δεύτερο μέρος, ο Αστέρας πλησίασε στην ανατροπή. Στο 64’, ο Μπαρτόλο πραγματοποίησε ατομική ενέργεια και επιχείρησε δυνατό σουτ, με τον Μπρινιόλι να αποκρούει. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ χρειάστηκε να επέμβει ξανά στο 76’, σταματώντας το πλασέ του Μέντες από την αριστερή πλευρά.

Η ΑΕΚ είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες στα τελευταία λεπτά για να πάρει τη νίκη. Στο 87’, μετά από γύρισμα του Ρότα, ο Γιόβιτς βρέθηκε μέσα στην περιοχή και πλάσαρε, όμως ο Μπρόρσον απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή. Ένα λεπτό αργότερα, ο Σέρβος επιθετικός βρέθηκε ξανά σε θέση βολής από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον Αστέρα Τρίπολης και την ΑΕΚ να μοιράζονται από έναν βαθμό.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθήνας)

Κίτρινες κάρτες: 54’ Μπαρτόλο – 4’ Μάγερ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Τζόρνταν Σίλβα, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κουρμπέλης (74’ Μπουζούκης), Έντερ, Μπαρτόλο (90’+2’ Τερεζίου), Κετού (82’ Παπακανέλλος), Μακέντα (74’ Ρικαρντίνιο).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Αριάγκα (52’ Βάργκα), Μάγερ, Γκατσίνοβιτς (52’ Κοϊτά), Ζίνι (88’ Μάνταλος), Γιόβιτς.