Αστέρας AKTOR- ΑΕΚ 1-1: «Κόλλησε» στην Τρίπολη η «Ένωση»

Ο Αστέρας Τρίπολης και η ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» για την 4η αγωνιστική της Super League. Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 21’ με αυτογκόλ του Λάσκαρη, ενώ ο Μπαρτόλο ισοφάρισε στο 31’. Οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες στη συνέχεια, χωρίς να αλλάξει το σκορ.

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Αθλητισμός

Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΚ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αστέρας Τρίπολης και η ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην Τρίπολη, με την «Ένωση» να μένει χωρίς νίκη για δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι.
  • Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με αυτογκόλ του Λάσκαρη, όμως ο Αστέρας ισοφάρισε δέκα λεπτά αργότερα με τον Μπαρτόλο, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.
  • Η ΑΕΚ είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες στα τελευταία λεπτά για να πάρει τη νίκη, με τον Γιόβιτς να αστοχεί και τον Μπρόρσον να αποκρούει πάνω στη γραμμή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Αστέρας Τρίπολης και η ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο «Θ. Κολοκοτρώνης», για την 4η αγωνιστική της Super League, με τους «κιτρινόμαυρους» να μένουν χωρίς νίκη για δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι, μετά το 1-1 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με αυτογκόλ του Λάσκαρη, όμως οι Αρκάδες ισοφάρισαν δέκα λεπτά αργότερα με τον Μπαρτόλο, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ δημιούργησε την πρώτη σημαντική ευκαιρία στο 10’, όταν, έπειτα από εκτέλεση έμμεσου φάουλ, ο Μαρίν σούταρε δυνατά πάνω από τα δοκάρια. Ένα λεπτό αργότερα, ο Αστέρας απείλησε με τον Κετού, ο οποίος κινήθηκε στον χώρο μετά από μπαλιά του Μπαρτόλο και σούταρε, όμως ο Μπρινιόλι απέκρουσε στη γωνία του.

Στο 17’, ο Μάγερ πέρασε την μπάλα προς τον Γιόβιτς, αλλά η άμυνα των γηπεδούχων παρενέβη εγκαίρως και ο Χατζηεμμανουήλ μπλόκαρε. Δύο λεπτά αργότερα, ένα λάθος του Μαρίν έδωσε τη δυνατότητα στον Μπαρτόλο να κινηθεί από τα δεξιά. Ο παίκτης του Αστέρα επιχείρησε να περάσει τον Ρέλβας, με τον Πορτογάλο αμυντικό να προλαβαίνει και να σταματά την προσπάθειά του.

Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 21’. Ο Μάγερ τροφοδότησε τον Ρότα στη δεξιά πλευρά, εκείνος έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Λάσκαρης, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1.

Ο Αστέρας εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ και έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 31’. Ο Μουκουντί δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα, ο Μακέντα την κέρδισε και τροφοδότησε τον Μπαρτόλο, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα για το 1-1.

Πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 43’, ο Μπρινιόλι βρήκε με βολέ τον Γκατσίνοβιτς. Εκείνος κατέβασε την μπάλα και πάσαρε στον Ζίνι, όμως ο Κετού τον πίεσε και ο Χατζηεμμανουήλ μπλόκαρε την τελική προσπάθεια.

Στο δεύτερο μέρος, ο Αστέρας πλησίασε στην ανατροπή. Στο 64’, ο Μπαρτόλο πραγματοποίησε ατομική ενέργεια και επιχείρησε δυνατό σουτ, με τον Μπρινιόλι να αποκρούει. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ χρειάστηκε να επέμβει ξανά στο 76’, σταματώντας το πλασέ του Μέντες από την αριστερή πλευρά.

Η ΑΕΚ είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες στα τελευταία λεπτά για να πάρει τη νίκη. Στο 87’, μετά από γύρισμα του Ρότα, ο Γιόβιτς βρέθηκε μέσα στην περιοχή και πλάσαρε, όμως ο Μπρόρσον απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή. Ένα λεπτό αργότερα, ο Σέρβος επιθετικός βρέθηκε ξανά σε θέση βολής από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον Αστέρα Τρίπολης και την ΑΕΚ να μοιράζονται από έναν βαθμό.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθήνας)
Κίτρινες κάρτες: 54’ Μπαρτόλο – 4’ Μάγερ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Τζόρνταν Σίλβα, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κουρμπέλης (74’ Μπουζούκης), Έντερ, Μπαρτόλο (90’+2’ Τερεζίου), Κετού (82’ Παπακανέλλος), Μακέντα (74’ Ρικαρντίνιο).
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Αριάγκα (52’ Βάργκα), Μάγερ, Γκατσίνοβιτς (52’ Κοϊτά), Ζίνι (88’ Μάνταλος), Γιόβιτς.

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