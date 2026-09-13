Ύπνος και πεπτικό σύστημα: Η απρόσμενη σύνδεση με μια συχνή γαστρεντερολογική πάθηση, σύμφωνα με μελέτη

Ο ύπνος επηρεάζει πολύ περισσότερες λειτουργίες του οργανισμού από την ενέργεια και τη διάθεσή μας την επόμενη ημέρα. Νέα μελέτη εξετάζει τώρα κατά πόσο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ύπνου, όπως η αϋπνία, ο μεσημεριανός ύπνος και η αυξημένη διάρκεια ύπνου, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων.

Η συχνή γαστρεντερολογική πάθηση που σχετίζεται με την ποιότητα του ύπνου, σύμφωνα με μελέτη

Ο ύπνος δεν επηρεάζει μόνο το πόσο ξεκούραστοι νιώθουμε την επόμενη ημέρα. Η ποιότητά του συνδέεται με μια σειρά από λειτουργίες του οργανισμού, μεταξύ των οποίων και η λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Τι συμβαίνει, όμως, όταν οι διαταραχές του ύπνου φαίνεται να συνδέονται με προβλήματα σε μια εντελώς διαφορετική περιοχή του σώματος; Μια νέα μελέτη επιχειρεί να ρίξει φως σε αυτή την απρόσμενη σχέση, εξετάζοντας τη σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του ύπνου και περιεδρικών παθήσεων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από ομάδα κλινικών ερευνητών του Νοσοκομείου People’s του Πανεπιστημίου του Πεκίνου. Οι επιστήμονες διερεύνησαν πιθανές αιτιακές σχέσεις ανάμεσα σε χαρακτηριστικά και διαταραχές του ύπνου και σε παθήσεις που επηρεάζουν το δέρμα και τους ιστούς γύρω από την περιοχή του πρωκτού.

Η έξαρση στις παθήσεις του πεπτικού συστήματος

Στην εργασία τους, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neuropsychiatric Research, οι ερευνητές επισημαίνουν τη μεγάλη συχνότητα των παθήσεων της συγκεκριμένης περιοχής, με τις αιμορροΐδες να αποτελούν ένα από τα συχνότερα γαστρεντερολογικά προβλήματα.

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για τη μοναδική πάθηση που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην περιοχή. Οι ραγάδες πρωκτού, για παράδειγμα, συχνά συνδέονται με δυσκολία και πόνο κατά την κένωση. Τέτοιου είδους συμπτώματα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την καθημερινότητα, την εργασία, την άσκηση και συνολικά την ποιότητα ζωής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν αν ο ύπνος αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που συνδέεται με την εμφάνιση αυτών των παθήσεων.

Τι έδειξε η επιστημονική μελέτη για τη σχέση ύπνου και αιμορροΐδων

Η ομάδα χρησιμοποίησε γενετικά δεδομένα από έναν τεράστιο ευρωπαϊκό πληθυσμό εκατομμυρίων ανθρώπων. Αφού πραγματοποίησαν αυστηρούς υπολογισμούς σχετικά με τις διαταραχές ύπνου και την εμφάνιση αιμορροΐδων ή άλλων γαστρεντερολογικών προβλημάτων, κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα: «Η ανάλυσή μας εντόπισε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και διαταραχές του ύπνου που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αιμορροϊδοπάθειας».

Αυτά τα χαρακτηριστικά ύπνου περιλαμβάνουν:

Την αϋπνία

Τον ύπνο κατά τη διάρκεια της ημέρας

Την υπερβολική διάρκεια ύπνου (πέραν των συνιστώμενων 7-9 ωρών ανά νύχτα)

Ο κιρκάδιος ρυθμός και η υγεία του εντέρου

Οι ερευνητές εξηγούν τα ευρήματά τους διευκρινίζοντας: «Ο κιρκάδιος ρυθμός —το εσωτερικό βιολογικό ρολόι του σώματος— ρυθμίζει πολλές φυσιολογικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της πέψης και της κινητικότητας του εντέρου. Οι διαταραχές στον ύπνο, όπως τα ακανόνιστα μοτίβα, μπορούν να διαταράξουν αυτούς τους ρυθμούς και να οδηγήσουν σε μη φυσιολογική λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος».

Ένα απλό παράδειγμα αυτής της διαταραχής είναι όταν το έντερο απορυθμίζεται κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η αντίστροφη ανάλυση που πραγματοποίησαν οι ερευνητές δεν έδειξε σημαντικά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι οι περιεδρικές παθήσεις είναι αυτές που προκαλούν τα προβλήματα ύπνου.

Τα ευρήματα αυτά προσθέτουν ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ της κατανόησης του πώς τα διάφορα συστήματα του σώματος επηρεάζουν το ένα το άλλο. Παράλληλα, αποδεικνύουν ότι ο καλός και ποιοτικός ύπνος προσφέρει πολλά περισσότερα από το να μας γεμίζει απλώς ενέργεια για την επόμενη ημέρα.