Αϋπνία: Μελέτη αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο τα βακτήρια του εντέρου επηρεάζουν τον ύπνο σας

Ανακαλύψτε με ποιο τρόπο η υγεία του εντέρου μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σας. Νέα μελέτη δείχνει ότι συγκεκριμένα βακτήρια του εντέρου συνδέονται με την αϋπνία, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για πιθανές μεθόδους θεραπείας των προβλημάτων ύπνου.

Πώς τα βακτήρια του εντέρου επηρεάζουν τον ύπνο σας

Η υγεία του εντέρου σας μπορεί να επηρεάσει τα πάντα, από τη διάθεσή σας μέχρι το ανοσοποιητικό σύστημα. Μία νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι μπορεί να είναι και η αιτία του κακού ύπνου. Συγκεκριμένοι τύποι βακτηρίων του εντέρου έχουν συνδεθεί από ερευνητές με τον κίνδυνο προβλημάτων ύπνου, ενώ η ίδια η αϋπνία έχει επίσης συνδεθεί με την αφθονία ορισμένων «μικροβίων» στο έντερο.

Η αϋπνία, η οποία συμβαίνει όταν κάποιος δυσκολεύεται να αποκοιμηθεί και να παραμείνει σε κατάσταση ύπνου, επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Μπορεί να προκληθεί από άγχος, έντονο θόρυβο, κατανάλωση αλκοόλ ή καφεΐνης ή από την εργασία σε βάρδιες, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS).

Αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει τις επιπτώσεις του μικροβιώματος του εντέρου στον ύπνο, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές πώς διαφορετικές ομάδες βακτηρίων του εντέρου μπορεί να επηρεάσουν τον κίνδυνο αϋπνίας.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό General Psychiatry, χρησιμοποίησε δεδομένα από 386.533 άτομα με αϋπνία από μια προηγούμενη μελέτη καθώς και δεδομένα μικροβιώματος του εντέρου 18.340 ατόμων από την κοινοπραξία MiBioGen και 8.208 ατόμων από το Dutch Microbiome Project με 71 κοινές ομάδες βακτηρίων.

Αϋπνία και μικροβίωμα του εντέρου: Τι έδειξε μελέτη

Η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε συσχετίσεις μεταξύ συγκεκριμένων μικροβίων του εντέρου και της αϋπνίας. Συνολικά, 14 ομάδες βακτηρίων συνδέθηκαν θετικά με την αϋπνία και οκτώ ομάδες έδειξαν αρνητική συσχέτιση.

Η ίδια η αϋπνία συνδέθηκε με μείωση κατά 43% – 79% στην αφθονία επτά ομάδων βακτηρίων και με αύξηση από 65% έως και τετραπλάσια στην αφθονία 12 άλλων ομάδων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατηγορία βακτηρίων Odoribacter, ειδικότερα, συνδέθηκε σε σημαντικό βαθμό με τον κίνδυνο αϋπνίας. Αυτός ο τύπος βακτηρίων παίζει ρόλο στην παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου (SCFAs) όπως το βουτυρικό οξύ, το οποίο σε φυσιολογικά επίπεδα μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση ενός υγιούς εντέρου.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στη μελέτη. Όλοι οι συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν ευρωπαϊκής καταγωγής, οπότε τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι ευρύτερα εφαρμόσιμα, καθώς η σύνθεση του μικροβιώματος ποικίλλει μεταξύ διαφορετικών εθνικοτήτων και γεωγραφικών περιοχών, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές. Η διατροφή και ο τρόπος ζωής – που επηρεάζουν το μικροβίωμα – δεν ελήφθησαν επίσης υπόψη.

«Συνολικά, οι επιπτώσεις της αϋπνίας στο μικροβίωμα του εντέρου και αντίστροφα, αντιπροσωπεύουν μια πολύπλοκη αμφίδρομη σχέση που περιλαμβάνει την ανοσολογική ρύθμιση, τη φλεγμονώδη απόκριση, την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών και άλλες μοριακές και κυτταρικές οδούς», ανέφεραν οι συγγραφείς της μελέτης.

Οι ειδικοί κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα: «Η μελέτη μας προσφέρει προκαταρκτικά στοιχεία που υποστηρίζουν μια αιτιώδη σχέση μεταξύ της αϋπνίας και του μικροβιώματος του εντέρου, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη θεραπευτικών πλάνος για την αϋπνία εμπνευσμένα από το μικροβίωμα».